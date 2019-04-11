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CHP'den ilk tepki: Ağır baskı altındalar

CHP'den ilk tepki: Ağır baskı altındalar

YSK'nın Büyükçekmece kararını ertelemesine ilişkin değerlendirmede bulunan CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "YSK tarafından alınan bu karar, Kurul'un ağır baskı altında olduğunu bir kez daha göstermektedir." ifadelerini kullandı.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Yüksek Seçim Kurulu'nun Büyükçekmece kararını ertelemesine tepki gösterdi. Öztrak, yayınladığı yazılı açıklamada, "Yüksek Seçim Kurulu, iktidarın Büyükçekmece'yle ilgili itiraz başvurusunun görüşmesini ertelemiştir. YSK tarafından alınan bu karar, Kurul'un ağır baskı altında olduğunu bir kez daha göstermektedir." ifadelerini kullandı.

YSK'nın Büyükçekmece kararına CHP'den ilk tepki

Yaptığı yazılı açıklama ile YSK'nın kararı ertelemesine tepki gösteren CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, ertelemenin AK Parti'ye zaman kazandırmak amaçlı yapıldığını savundu.

YSK'nın ağır bir baskı altında olduğunu söylen Faik Öztrak, "Alınan bu erteleme kararıyla, ülkemiz demokrasisine ve hukuk devletine verilen hasar giderek büyümektedir" ifadelerini kullandı.

Öztrak'ın YSK'nın Büyükçekmece kararını ertelemesiyle ilgili yazılı açıklaması şöyle:

"Kurul'un ağır baskı altında olduğunu bir kez daha göstermektedir"

"Yüksek Seçim Kurulu, iktidarın Büyükçekmece'yle ilgili itiraz başvurusunun görüşmesini ertelemiştir. YSK tarafından alınan bu karar, Kurul'un ağır baskı altında olduğunu bir kez daha göstermektedir.

İktidar, sandıkta kaybettiği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini masada çalabilmek için bir kumpas planını uygulamaktadır.

Bu erteleme kararı, söz konusu kumpas dosyasının tamamlaması için iktidara zaman kazandırmayı amaçlamaktadır.

Alınan bu erteleme kararıyla, ülkemiz demokrasisine ve hukuk devletine verilen hasar giderek büyümektedir."

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