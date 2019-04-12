İsrail'in ilk uzay aracı Ay'a çakıldı

İsrail'in ilk uzay aracı dün gece Ay'a iniş yapmak için fırlatıldı. Yaklaşık 2 saatlik süre Youtube kanalından canlı olarak yayınlanırken uzay aracı iniş sırasında arıza yapınca Ay'a çakıldı.

İSRAİL’in insansız uzay aracı Beresheet’in Ay’a iniş denemesinin başarısız olduğu belirtildi.

İsrail'in ilk Ay misyonunun yöneticilerinden biri, "Maalesef aracı indiremedik" diye açıkladı.

Aracın iniş öncesinde Dünya'yla irtibatının kesildiği ifade edildi.

Beresheet uzay aracı, 22 Şubat günü ABD'den fırlatılan Falcon 9 roketiyle Ay'a gönderilmişti. Saatte 36 bin km hız yapan araç, bir hafta önce Ay yörüngesine girerek İsrail'i, bunu başaran 7. ülke konumuna getirmişti.

Netanyahu: 2-3 seneye kazasız belasız ineriz

Başarısız denemenin ardından misyon ekibiyle görüşen İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, "İsrail uzay aracı Ay'a kazasız sağlam bir şekilde inecek. İki buçuk — üç yıl sonra. Bunu not edin" ifadelerini kullandı.

Uzay aracının, iniş sırasında ana motorunda bir arıza meydana geldiği ifade edildi.