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Kelle paça çorbası nasıl yapılır Gaziantep usulü kelle paça tarifi

Kelle paça çorbası nasıl yapılır Gaziantep usulü kelle paça tarifi

Küçük ve büyükbaş hayvanların kesilmiş kafa ve ayak bölümlerinden yapılan kelle paça çorbası nasıl yapılır? İşte Gaziantep usulü kelle paça çorbası tarifi...

Birçok hastalığa şifa olan Gaziantep usulü kelle paça tarifi veren Mahir Nazlıcan, malzemeleri ve yapım aşamasını şu şekilde anlattı:

Gerekli olan malzemeler 1 adet koyun kellesi, 1 adet dana dili, 4-5 baş sarımsak, 3-4 limonunun suyu, Kırmızı pul biber, Tuz

Kelle paça yapımı
Kellenin arka tarafındaki kursak bölümünü kesiyoruz. buradan su akıtarak kellenin içini iyice temizlemiş oluyoruz. Dana dilininde arka tarafındaki kemikli kısmı varsa kesip çıkartıyoruz. Bütün malzemeleri geniş bir kaba alıp sürekli suyunu değiştirmek süreti ile 4 saat kadar suda bekletiyoruz. Böylece içindeki bütün kanı çıkmış olur.

Temizlenmiş malzemelerimizi tenceremize alıp ocağa yüksek ateşe koyuyoruz. Kaynadıkça üzerinde biriken kefi (köpük) alıyoruz. Bu işlem biraz uzun sürebilir ama suyun berrak olması için gerekli. İyice kefini aldıktan sonra altını kısıp kapağını kapatıyoruz.

Kelle çabuk piştiği için 3 saat sonra kontrol edip piştiyse alabilirsiniz, fazla pişerse kemikleri ete karışır. Dil biraz daha geç pişer o yüzden 1 saat kadar daha pişirebilirsiniz.

Pişen malzemeyi tepsiye alıp kemiklerinden ayırıyoruz. Dilin üstündeki sert kabuğu da atıyoruz ve dili de didikliyoruz. Bizim bakır kaplarımız olduğu için porsiyonluk olarak hazırlıyoruz ama tencerede de yapılabilir.

Sarımsak dövülecek, tuz, kırmızı biber ve limon suyu konulur. Damak zevkinize göre hazırlayabilirsiniz. Afiyet olsun.

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