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İstanbul seçimlerinde son durum! Maltepe bekleniyor

İstanbul seçimlerinde son durum! Maltepe bekleniyor

AK Parti'nin Maltepe'deki itirazları üzerine başlatılan oy sayımı sürüyor. Tek kurulun görev yaptığı sayımlar yarın sabah devam edecek. Bu arada Maltepe'de 1080 sandıktan 403 sandığın sayımı tamamlandı.

AK Parti'nin Maltepe'deki seçimlere ilişkin itirazı üzerine başlatılan oy sayımında 1080 sandıktan 403'ünün sayımı tamamlandı. Bu sandıkların sayımından Binali Yıldırım'ın lehine 134 oy daha kaydedildi.

Gazeteci Barış Yarkadaş, Maltepe'deki oy sayımına ilişkin detayları twitter adresinden paylaştı. AK Parti'nin itirazları üzerine Maltepe'de başlanan ve hafta başından itibaren süren sayımlarda şu ana kadar 403 sandığın sayımı tamamlandı. Yarkadaş, sayımlarda tek kurulun görev yaptığını duyurarak, bu sayımlarda AK Parti Büyükşehir Belediye Başkanı Binali Yıldırım'ın lehine 134 oy kaydedildiğini ve Ekrem İmamoğlu ile arasındaki farkın da 13.500 olduğunu açıkladı.


Sayımlar ne kadar sürer?

Maltepe'deki sayımlarda tek kurul görev yapıyor. Yarın sabah devam edecek sayımlarda şu ana kadar sandıkların yarıya yakını sayılmış durumda. Hukukçulara göre sayıma tek kurulun devam etmesi halinde Maltepe'deki son durumun kamuoyuna açıklanması önümüzdeki hafta başına kadar sarkabileceği belirtiliyor.

Başka ilçelerde de itirazlar var

Bu arada Hukukçular Derneği Başkanı Cavit Tatlı, katıldığı bir televizyon programında Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) Büyükçekmece'ye ilişkin verdiği erteleme kararını değerlendirdi. Seçimin neticesini etkilemesi düşünüldüğü takdirde bu durumun tek başına İstanbul'daki seçimlerin ertelenmesine yetebileceği düşünüldüğü için görüşmenin ertelenmiş olabileceğini kaydeden Tatlı, kendisine gelen bilgilere göre Maltepe dışında Sancaktepe'nin de aralarında bulunduğu bir kaç ilçede daha müracaatların bulunduğunu söyledi. Bu itirazların birbirleriyle bağlantılı olabileceği gibi tamamen ayrı da olabileceğini anlatan Tatlı, YSK'nın bunların hepsini birden değerlendirerek bunların tümünün İstanbul'da sonuçları etkileyip etkilemeyeceği veya hile olup olmadığı konusunu karara bağlayacağını kaydetti. 

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