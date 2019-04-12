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Tosun uyuşturucu işine de girmiş

Tosun uyuşturucu işine de girmiş

Çiftlik Bank iddianamesinde yeni bilgler ortaya çıkmaya devam ediyor. 'Tosun lakaplı Mehmet Aydın'ın yakınındaki isimlerden biri olan Cudi Cumhur ifadesinde, Mehmet Aydın'ın uyuşturucu işine girmeye çalıştığını söyledi.

Çiftlik Bank ile binlerce kişiden milyonlarca lira dolandıran Tosun lakaplı Mehmet Aydın'ın uyuşturucu işine girmeye çalıştığı da öğrenildi. 

Mehmet Aydın'ın en yakınındaki isimlerden biri olan Cudi Cumhur isimli sanık ifadesinde Aydın'ın uyuşturucu işine de girmeye çalıştığını söyledi. 

'Çok para kazanacağım'

Cudi Cumhur ifadesinde, "Bursa'nın İnegöl ilçesinde Necip Gökçe diye biri vardı. Bu kişi uyuşturucu imal etmek istiyordu. Mehmet Aydın da uyuşturucu kullanıyordu. 'Çok para kazanacağım' düşüncesiyle Necip'e sermaye verdi. Çin'den uyuşturucu imalinde kullanılan aktivet ve cirius isimli kimyasal maddelerden getirttiler. Amaçları metanfetamin üretmekti. Sonradan imalathane polis tarafından basılınca Gökçe kaçtı" dedi. 

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