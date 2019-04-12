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Doğal şifa kaynağı aloe vera nedir cilde faydaları saymakla bitmiyor

Doğal şifa kaynağı aloe vera nedir cilde faydaları saymakla bitmiyor

Kozmetik ürünlerinin vazgeçilmez bitkisi aloe veranın insan vücuduna inanılmaz faydaları bulunuyor. İşte genellikle yağlı ve kuru ciltler için kullanılan aloe veranın faydaları.

İçerdiği A, C ve E vitaminiyle cilt bakımında önemli bir rol oynayan Aloe Vera, tıp alanında kullanılır. Ayrıca jel, B12, folat, potasyum, kalsiyum, selenyum, magnezyum ve sodyum gibi cilde iyi gelen vitaminleri de içerisinde barındırır.

Güçlü ve doğal bir nemlendirici olan Aloe Vera, uzmanlar tarafından yapılan bir araştırmaya göre, boyun ve yüz bölgesindeki kırışıkları da giderdiği test edilip onaylanmıştır. 

Peki aloe veranın bilinmeyen faydaları nelerdir?
- Aloe veranın içerisinde bulunan yüksek miktardaki potasyum sayesinde ciltte oluşan yaraları kolayca iyileştirir. Tahriş ve kuruyan bölgelere de kullanabilirsiniz. 
- Cildin yenilenmesine yardımcı olan aloe vera, yanıkları ve yanık izlerini de iyileştirmede birebir doğal üründür.
- Aloe verada bulunan yüksek orandaki su ve mineral cildi besleyerek oldun ciltlerdeki yıpranmış ve solgun görünümü ortadan kaldırır.
- Doğal antioksidan olduğundan iltihap kurutucu özelliği taşır. Böylelikle ağrılı sivilceleri yatıştırır ve sivilcelerin kurumasına yardımcı olur.
- Zaman zaman ciltte oluşan kızarıklıkları gideren aloe vera aynı zamanda düzenli kullanıldığında cilt tonunu eşitler.
- Aloe vera bitkisi aşırı yağlı ciltlerin sık sık yaşadığı parlama ve yağlı görünümü engelleyerek, yağ dengesini eşitler.

Nasıl kullanılır?

Aloe vera bitkisinin yaprağını kökünden keserek, üzerindeki yeşil olan kısmı ince bir şekilde bıçakla kesin. Ardından jel olan kısmı kullanabilirsiniz.

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