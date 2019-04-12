Trabzonspor, Bursaspor'a konuk oluyor

Bordo-mavililer, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında yarın deplasmanda Bursaspor ile karşılaşacak.

Spor Toto Süper Lig'de 46 puanla 4. sırada yer alarak Avrupa kupalarına katılma yolunda önemli avantaj sağlayan Trabzonspor, ligin 28. haftasında yarın deplasmanda Bursaspor'a konuk olacak.

Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.

Ligde ilk 3 takım içerisine girme hesapları yapan bordo-mavililer, Bursaspor karşısında puan kaybetmek istemiyor.

Bordo-mavili takımda sakatlıkları bulunan Onazi ve Kamil Ahmet Çörekçi forma giyemeyecek. Kart cezası sona eren Rodallega ile sakatlığı geçen Filip Novak ise maç kadrosunda yer alabilecek.

Trabzonspor'un Bursaspor karşısına Uğurcan Çakır, Pereira, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Ibanez, Sosa, Abdulkadir Parmak, Olcay Şahan, Yusuf Yazıcı, Nwakaeme ve Ekuban 11'i ile çıkması bekleniyor.