Yeni Şafak'ın yayın yönetmeni İbrahim Karagül ateş püskürdü

Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül, seçim sonrası AK Parti'ye yönelik eleştiriler için "En çok öfke saçanların, AK Parti iktidarlarından en çok nasiplenenler olduğunu görüyoruz" dedi.

31 Mart yerel seçim sonuçları AK Parti'yi sarstı. Büyükşehirlerin kaybedilmesiyle birlikte iktidara yakın yazarlar ve isimlerden nasihatler, uyarılar, hatta ağır eleştiriler birbirini izliyor.

Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül, "Sizinki entelektüel ahlaksızlık" başlıklı köşesinde işte bu kalemlere ateş püskürdü.

Makam ve mevkiler ellerinden gidince

“İçeriden eleştiri” adı altında Erdoğan'a karşı sinsi operasyon yürütüldüğünü savunan yazar, bu isimlerin makam ve mevkileri ellerinden gidince azılı Erdoğan düşmanı olduklarını yazdı.

"İçeriden nasihat değil bildiğin omurgasızlık bu" diyen yazar, yazısına şöyle devam etti:

"Temel değerleri savunur gibi gözükerek, “içeriden nasihat” gibi göstererek, “özeleştiri” sosu ile süsleyerek, kibirli bir akil tavırla ayar vererek, “beni dinleyin, beni görün yoksa işte böyle çökersiniz” havalarına girmek bildiğimiz üçkağıtçılıktır."

"Yıllarca Erdoğan’ın en yakınında nasıl bulunduğunu merak ediyorum"

En çok öfke saçanların, AK Parti iktidarlarından en çok nasiplenenler olduğunu savunan Karagül, "Şimdi köşe yazılarında nefret saçan bazılarının yıllarca Erdoğan’ın en yakınında nasıl bulunduğunu merak ediyorum. O zamanki sevginiz mi yalandı, bugünkü öfkeniz mi yalan. İki keskin ucu nasıl birarada tutabildiniz?" diye sordu.

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