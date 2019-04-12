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Alex'le Luciano derbi için İstanbul'da

Alex'le Luciano derbi için İstanbul'da

Fenerbahçe'de heykeli dikilen efsane yıldız Alex de Souza ve aynı dönemde forma giydiği vatandaşı Fabio Luciano, derbiyi izlemek üzere İstanbul'a geldi.

Fenerbahçe'nin unutulmaz Brezilyalı oyuncuları Alex de Souza ve Fabio Luciano, pazar günü Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisi için İstanbul'a geldi.

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Brezilyalı oyuncular, İstanbul'a ayak basar basmaz yoğun bir ilgiyle karşılandı. Öte yandan Alex de Souza, hayatını kaybeden Can Bartu için resmi Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu.


Öte yandan Alex de Souza, Instagram hesabından yaptğı paylaşımda Luciano ile birlikte İstanbul'a geldiğini sevenlerine duyurdu.

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