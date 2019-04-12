AK Parti'nin YSK'ya yapacağı başvuru dosyanın detayları netleşti! İşte inanılmaz tespitler...

AK Parti'nin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin yenilenmesine ilişkin hazırladığı başvuru dosyasındaki detaylar netleşti.

AK Parti'nin, hazırladığı dosyada ölü seçmenlerin yerine oy kullanıldığının tespit edildiği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İstanbul'daki seçimler konusunda "Hukukun verdiği bütün hakların kullanılarak sonuna kadar gidilmesi" talimatından sonra, AK Parti'nin seçim hukuku uzmanları yoğun bir mesai yaparak, "Seçimlerin yenilenmesi" konusundaki başvuru dosyasını hazırladı.

Ölülerin yerine oy kullanılmış

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, AK Parti tarafından, seçimlerde 'kısıtlı' olarak nitelendirilen bazı seçmenler ile ölü olarak görünen seçmenlerin yerine oy kullanıldığı tespit edildi.