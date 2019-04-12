Efsaneler Galatasaray'ı favori görüyor

Galatasaray'ın eski futbolcuları Ergün Penbe ve Suat Kaya, sarı-kırmızılı takımın bu kez Fenerbahçe'yi Kadıköy'de yeneceğini söyledi.

Kadıköy’de kazanan Galatasaray kadrosunda yer alan Ergün Penbe ile Suat Kaya o günü anlattı ve pazar günkü şansı değerlendirdi.

Ergün Penbe 1999'da Kadıköy'de 2-1 kazandıklar derbi ile ilgili olarak, "Soğuk ve rüzgârlı bir havaydı. Stat tam yapılmamıştı. Hem seyirci hem saha hem de hava koşullarıyla mücadele etmiştik. Moldovan orta kesmişti ama rüzgârdan top kaleye girdi. 2-1'i korumasını bildik" diye konuştu.

"Savunmadaki kurulu düzen bozuldu''

Hem Luyindama hem Marcao'nun cezalı olmasının planları bozacağını belirten Penbe, "Savunmadaki kurulu düzen bozuldu. Derbilerde sonucu bilmek zor. Fenerbahçe Kadıköy'deki maçlara adeta 1-0 önde çıkıyor. Sol bekte Linnes'i duruşu ve oyun karakteri ile kendime benzetiyorum" dedi.

''Kadıköy'den bu sene galibiyet çıkabileceğine inanıyorum''

O dönem Galatasaray forması giyen şu anda Menemen Belediyespor'da teknik direktörlük yapan Suat Kaya ise SABAH'a şu açıklamayı yaptı: "O dönemki kadronun kalitesi ortada. Kadıköy'de kazanırken, bizden sonra 20 yıl galibiyet çıkmayacağını hayal edemezdik. Zaten hayatta birkaç kişi kaldık, ondan bana sorduğunu tahmin ediyorum. (gülüyor) Şu an sadece Galatasaray taraftarı ve kongre üyesiyim. Mevcut takımın form durumuna bakarak Kadıköy'de kazanabileceğine inanıyorum. Elbette tam tersini düşünenler de olabilir ama ben Kadıköy'den bu sene galibiyet çıkabileceğine inanıyorum."