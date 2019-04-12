Menderes Türel ile Gürsel Tekin arasındaki 'bankamatik memuru' tartışması olay oldu
CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in, "Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin bankamatik memurlarıyla doldurulduğu iddiasına Antalya Büyükşehir Belediye Eski Başkanı Menderes Türel, "4 bin bankamatik memurunun listesini vakit kaybetmeden açıkla" yanıtını verdi.
CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, sosyal medya hesabı twitterdan Antalya Büyükşehir Belediyesinin bankamatik memurlarıyla doldurulduğunu, yeni başkan Muhittin Böcek'in ise 4 bin bankamatik memurunun görevine son verdiği iddiasında bulundu.
İspata davet etti
Eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, kendisini 4 bin kişiyi "bankamatik memuru" olarak çalıştırmakla itham ettiklerini öne sürdüğü CHP'den Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Muhittin Böcek ile CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'i bu iddiayı ispata davet etti.
Gürsel'in o paylaşımları;
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn. @BocekMuhittin tam 4.000 bankamatik memurunun işine son verdi.— Gürsel Tekin (@gurseltekin34) 11 Nisan 2019
Adana'da bankamatik memuru sayısı yaklaşık 6.000
Sn. @ZeydanKaralar01 da bu kişiler için gerekeni yapacağını açıkladı.
CHP var, milletin sırtından geçinenlere geçit yok. pic.twitter.com/mskAlWYhsG
Bu 10 bin bankamatik memurunun millete maliyeti nedir?— Gürsel Tekin (@gurseltekin34) 11 Nisan 2019
SGK ile birlikte ortalama her birinin maliyeti 2500 TL ise
10 bin kişinin her ay maliyeti: 25 milyon.
Her yıl maliyeti: 300 milyon
5 yıllık maliyeti: 1 milyar 500 milyon!
Gönül belediyeciliği dedikleri bu!
İşte iddialara Türel'in cevabı;
İspatlayamazsanız müfterisiniz.https://t.co/Pb0kqD32u0 pic.twitter.com/BzmdWVQJJy— Menderes Türel (@menderesturel) 11 Nisan 2019