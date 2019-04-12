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Menderes Türel ile Gürsel Tekin arasındaki 'bankamatik memuru' tartışması olay oldu

Menderes Türel ile Gürsel Tekin arasındaki 'bankamatik memuru' tartışması olay oldu

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in, "Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin bankamatik memurlarıyla doldurulduğu iddiasına Antalya Büyükşehir Belediye Eski Başkanı Menderes Türel, "4 bin bankamatik memurunun listesini vakit kaybetmeden açıkla" yanıtını verdi.

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, sosyal medya hesabı twitterdan Antalya Büyükşehir Belediyesinin bankamatik memurlarıyla doldurulduğunu, yeni başkan Muhittin Böcek'in ise 4 bin bankamatik memurunun görevine son verdiği iddiasında bulundu.

İspata davet etti

Eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, kendisini 4 bin kişiyi "bankamatik memuru" olarak çalıştırmakla itham ettiklerini öne sürdüğü CHP'den Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Muhittin Böcek ile CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'i bu iddiayı ispata davet etti.

Gürsel'in o paylaşımları;

İşte iddialara Türel'in cevabı;

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