Mehmet Metiner, hakkındaki iddialara resti çekti: Hodri meydan

Eski AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, "Bir tek akrabamı Adıyaman’a kurum amiri olarak atadığımı ispatlarsanız bir ömür boyu susacağım" açıklaması yaptı.

Mehmet Metiner, hakkında ileri sürülen iddialarla ilgili olarak "İşte Adıyaman orada. Gidip soruşturun öyle konuşun" ifadesini kullandı.

Metiner, Star'da "Aile partisi" başlığıyla yayımlanan yazısında “Şimdi muhasebe vaktidir, başlıklı yazımdan cımbızla çekilen ve en fenası bağlamından kopartılan "Aile partisi" lafım karanlık oda mensuplarınca yanlış bir mecraya çekildi" dedi.

"Benden asla Cumhurbaşkanımızı eleştirecek sözler çıkmaz"

Metiner, "Beni aklı sıra Cumhurbaşkanımızı eleştiren bir konuma yerleştirmek isteyen o karanlık güruh bilsin ki benden asla Cumhurbaşkanımızı eleştirecek ve yaralayacak sözler çıkmaz" diye konuştu.

"Akrabalarınızı gözetin" ayeti

Metiner sözlerini şöyle sürdürdü: O namert mahfilin adamları her seferinde "Akrabalarınızı gözetin" ayeti üzerinden şahsımı hedef alıp akraba kayırmacılığı yaptığım iftirasını gündeme taşıyorlar.