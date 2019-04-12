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Şevki Yılmaz'dan seçim sonuçlarıyla ilgili çok sert yazı! Şakşakçı dalkavuklar...

Şevki Yılmaz'dan seçim sonuçlarıyla ilgili çok sert yazı! Şakşakçı dalkavuklar...

Akit gazetesi yazarı ve eski milletvekili Şevki Yılmaz, seçim sonuçlarıyla ilgili çok sert bir yazı kaleme aldı. Yılmaz'ın “çevremizdeki şakşakçı dalkavuklar” ifadesi dikkat çekti.

Şevki Yılmaz, seçim sonuçlarına ilişkin değerlendirmesinde “Her hezimetin, çevremizdeki şakşakçı dalkavukların tuzaklarıyla yaşandığını acı tecrübelerimizle artık anlayıp gereken tedbirleri acilen almalıyız!” ifadelerini kullandı.

Şevki Yılmaz,  bugünkü “Hedefteki yeni plan! Kaptan Erdoğan!” başlıklı yazısında, “Seçimden seçime hatırlanan ve sadece yemekli toplantılara davet edilen gönülleri kırık, tecrübeli ve vefalı eskimez dostlarımızla ve kanaat önderleriyle ‘seçimlerden alınacak dersler ve çareler’ müzakere edilmelidir!” ifadelerini kullandı.

Şakşakçı dalkavukların tuzaklarıyla…

Şevki Yılmaz, “Her hezimetin, çevremizdeki şakşakçı dalkavukların tuzaklarıyla yaşandığını acı tecrübelerimizle artık anlayıp gereken tedbirleri acilen almalıyız!” diyerek yazısını şöyle değerlendirdi:

“Ülkemizde, uluslararası santraç oyununun şahı ve Türkiye gemisinin kaptanı Receb Tayyip Erdoğan kardeşimize ve ondan bilerek uzaklaştırılmak istenen gerçek dost ve vefalı arkadaşlarına karşı hazırlanan bu tehlikeyi sezip, göremeyenlere ve tedbir almayan kardeşlerime Allah feraset ve basiret versin. Zira bu santraç oyununda şah düşerse; ülkemizin manevi ve maddi istikrar, istiklal ve istikbalinin mat edileceğini bilmemek tam bir gaflettir''

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