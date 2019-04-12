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Survivor Nagihan Karadere Sema Aydemir olayı nedir dedi?

Survivor Nagihan Karadere Sema Aydemir olayı nedir dedi?

Survivor yarışması ile tanınan Milli Atlet Nagihan Karadere ile yine Survivor'a katılan Sema sosyal medyada birbirine girdi. Pek Nagehan Karadere ile Sema arasında ne oldu, neden tartıştılar?

Geçen yıl Survivor 2018 All-Star'da birlikte yarışan ikili arasındaki rekabet, yarışmadan sonra büyümeye başladı. Sosyal medya üzerinden birbirlerine saydıran Sema ve Nagihan, paylaşımlarıyla bir anda gündeme oturdu.

"KONUŞMA İŞİNE BAK: İlk olarak Nagihan, Instagram üzerinden Sema'ya hakaretler etti. Zamanında Sema'nın kendisini kıskandığını belirten Nagihan, şu paylaşımlarda bulundu:

''Kuyruk acısı bu kadar kolay geçmez. Seni nasıl gömdüğümü, nasıl hastanelik olduğunu ve çaresizliğini anlat! İyi ki erken postaladım seni yoksa şimdi tımarhanede yatıyordun, boş konuşma işine bak hadi naş!"

Ardından paylaşımlarına devam eden Nagihan, Sema'nın kendisine kanlı bir sopa yolladığını iddia ederek, "Sopa, adam dövmek ya da tehdit etmek içindir, sopaya gerek yok, ben performansımla döver istatistiğimle gömerim. Lütfen o yolladığın kanlı sopayı al ve evinin baş köşesine koy. Benden sana hatıra olarak bakar bakar geçmişi yad edersin" şeklinde konuştu

"SEN BİR HALT OLAMAZSIN: Bu iddialara sessiz kalmayan Sema ise, Nagihan'ın olmamış şeyleri olmuş gibi konuştuğunu belirterek sözlerine şu şekilde devam etti: ''Senin karşında yenildiğinde elini kalbine koyup selam veren, performansına saygı duyan bir yarışmacı var unutma. Benim karşımda ise varlığımda hiç bir zaman adının geçmediği, en iyilere çıkamadığı için karşı takıma kaçan bir yarışmacı var. Ben kaybettiğimde saygılı ve asil olabilirim ama sen kazandığında da bir halt olamazsın.''

Geçen yıl Survivor 2018 All-Star'da birlikte yarışan ikili arasındaki rekabet, yarışmadan sonra büyümeye başladı. Sosyal medya üzerinden birbirlerine saydıran Sema ve Nagihan, paylaşımlarıyla bir anda gündeme oturdu. 

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