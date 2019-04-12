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İYİ Partili İsmail Koncuk belgeyi paylaşıp bombayı patlattı: Hayırdır, seçim mi var?

İYİ Partili İsmail Koncuk belgeyi paylaşıp bombayı patlattı: Hayırdır, seçim mi var?

İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk, Çatalca Milli Eğitim Müdürlüğü'nden öğretmelere "Seçimde görev almak istiyor musunuz?" yazısı gönderildiğini ileri sürdü.

İddiasına dair yazıyı da Twitter hesabında paylaşan İsmail Koncuk, "Hayırdır? Seçim mi var? Bu talimatı, Çatalca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne kim verdi?" ifadelerini kullandı.

Seçim listesi hazırlığı

“Acele” notuyla ve Çatalca İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Erşahin imzasıyla gönderildiği ileri sürülen yazıda, “Ekli listede bulunan seçim görevlileri listesine boş bulunan yerlerin, excelin formatı bozulmadan doldurularak mesai bitimine kadar Müdürlüğümüze gönderilmesi hususunda bilgi ve gereğini rica ederim” deniyor.

"4,5 yıl sonra yapılacak seçime mi hazırlık yapılıyor?”

Koncuk, ilgili paylaşımına “Hayırdır? Seçim mi var? Çatalca İlçe MEM, seçimde, görev almak isteyip, istemediğini öğretmenlere sormuş. Bu talimatı, Çatalca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne kim verdi? 4,5 yıl sonra yapılacak seçime mi hazırlık yapılıyor?” notunu düştü.

Koncuk'un ilgili paylaşımı şöyle:

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