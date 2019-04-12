Zorla benimle birlikte oldu! Nazan Kaya itiraf etti Esra Erol yakalattı
ATV'de yayınlanan programında Esra Erol, kadın ticareti yapan Hasan Coşkun’u canlı yayında ifşa etti, 17 yaşındaki Nazan Kaya da Eitiraf etti: “48 yaşındaki Hasan Coşkun tarafından cinsel istismara uğradım.”
Birbirinden farklı konu ve konuklarla Atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol’da programında yaşanan olay izleyenleri gözyaşlarına boğdu. 70 gündür kayıp olan 17 yaşındaki kızları Nazan Kaya’yı bulmak için Emin-Fatma Kaya çifti Esra Erol’da programına katıldı. 8 Nisan tarihinde programa katılan gözü yaşlı aile, adeta dedektif gibi kızlarını aradıklarını fakat bulamadıklarını ifade etti.
Nazan Kaya’nın kuzeni canlı yayına bağlanarak, kendisini en son 1 Nisan’da Taksim’de yaşlı bir adamın yanında gördüğünü kuzeninin almaya çalıştığını fakat yaşlı adam tarafından püskürtüldüğünü ifade etti.
O günün güvenlik kameralarını inceleyen Esra Erol’da ekibi o görüntülere ulaştı. Görüntüler yayınlandıktan hemen sonra, o kişinin kimliği tespit edildi. 48 yaşında olduğu ve kadın ticareti yaptığı öğrenilen Hasan Coşkun aynı gün yayına bağlanarak hakkındaki tüm iddiaları yalanladı.
Hasan Coşkun bir sonraki gün canlı yayına katıldı ve Nazan Kaya’nın nerede olduğunu bilmediğini söyledi. Çelişkili açıklamaları dikkat çekti. Ve aynı gün içinde 70 gündür kayıp olan Nazan Kaya canlı yayına geldi.