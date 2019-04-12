25 yıl işçisi olduğu belediyeye başkan seçildi! Bir ilki başararak tarihe geçti

Bayburt'un Gökçedere beldesi belediyesinde 25 yıl işçi olarak çalışan Yavuz Bakır, belediye başkanı seçildi. Gökçedere'de, ilk kez bir MHP'li isim belediye başkanı olarak görev yapacak.

Gökçedere Belediyesinde 25 yıl boyunca şoförlük ve iş makinesi operatörlüğü yapan Yavuz Bakır, MHP başkan adayı olarak 31 Mart yerel seçimlerine girdi. Bakır, en yakın rakibine 83 oy fark atarak uzun yıllar hizmetinde bulunduğu belediyenin başkanı seçildi.

İlk kez MHP'li bir isim yönetecek

Tarihinde ilk kez MHP'li bir başkanın yöneteceği beldede Başkan Bakır, partisi adına da bir ilki gerçekleştirmiş oldu.

"Zaman geldi şoför olarak çalıştım"

Belediyede çalıştığı süre boyunca verilen görevleri layıkıyla yerine getirdiğini buna istinaden halkın da teveccüh gösterdiğini ifade eden Bakır, "1994 yılında girdiğim belediyede zaman geldi operatörlük yaptım. Zaman geldi şoför olarak çalıştım. 31 Mart 2019 tarihinde yapılan seçimlerde de belediye başkanlığına MHP'den aday olmuştum. Halkımızın da teveccühüyle belediye başkanı olarak seçildim. İnşallah onlara layık olmaya çalışacağım" dedi.

Belediyeyi yaklaşık 6 milyon liralık borçla devraldı

Milliyetçi Hareket Partisi'nden bir ismin beldede ilk kez belediye başkanı seçildiğini de anımsatan Bakır, Belediyeyi yaklaşık 6 milyon liralık bir borçla devraldığını ve beldenin sıkıntılarını iyi bildiğini vurguladı.