HABER /  POLİTİKA
ADV Yeni sezon spor ayakkabılar Trendyol'da

25 yıl işçisi olduğu belediyeye başkan seçildi! Bir ilki başararak tarihe geçti

İhlas Haber Ajansı

Bayburt'un Gökçedere beldesi belediyesinde 25 yıl işçi olarak çalışan Yavuz Bakır, belediye başkanı seçildi. Gökçedere'de, ilk kez bir MHP'li isim belediye başkanı olarak görev yapacak.

Gökçedere Belediyesinde 25 yıl boyunca şoförlük ve iş makinesi operatörlüğü yapan Yavuz Bakır, MHP başkan adayı olarak 31 Mart yerel seçimlerine girdi. Bakır, en yakın rakibine 83 oy fark atarak uzun yıllar hizmetinde bulunduğu belediyenin başkanı seçildi.

İlk kez MHP'li bir isim yönetecek

Tarihinde ilk kez MHP'li bir başkanın yöneteceği beldede Başkan Bakır, partisi adına da bir ilki gerçekleştirmiş oldu. 

"Zaman geldi şoför olarak çalıştım"

Belediyede çalıştığı süre boyunca verilen görevleri layıkıyla yerine getirdiğini buna istinaden halkın da teveccüh gösterdiğini ifade eden Bakır, "1994 yılında girdiğim belediyede zaman geldi operatörlük yaptım. Zaman geldi şoför olarak çalıştım. 31 Mart 2019 tarihinde yapılan seçimlerde de belediye başkanlığına MHP'den aday olmuştum. Halkımızın da teveccühüyle belediye başkanı olarak seçildim. İnşallah onlara layık olmaya çalışacağım" dedi.

Belediyeyi yaklaşık 6 milyon liralık borçla devraldı

Milliyetçi Hareket Partisi'nden bir ismin beldede ilk kez belediye başkanı seçildiğini de anımsatan Bakır, Belediyeyi yaklaşık 6 milyon liralık bir borçla devraldığını ve beldenin sıkıntılarını iyi bildiğini vurguladı.

Bakır, ilk iş olarak kanalizasyon ve içme suyu sıkıntısını çözmek için çaba göstereceğini belirtti.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak kıdem tazminatı için tarafları bir araya getirecek
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak kıdem tazminatı için tarafları bir araya getirecek
Gram altın 240'ı gördü daha da yükselebilir
Gram altın 240'ı gördü daha da yükselebilir
HSK'dan Rabia Naz soruşturması ile ilgili inceleme
HSK'dan Rabia Naz soruşturması ile ilgili inceleme
İsmail Küçükkaya Kominist Başkan'a seçimden önce verdiği sözü tuttu
İsmail Küçükkaya Kominist Başkan'a seçimden önce verdiği sözü tuttu
İYİ Partili İsmail Koncuk belgeyi paylaşıp bombayı patlattı: Hayırdır, seçim mi var?
İYİ Partili İsmail Koncuk belgeyi paylaşıp bombayı patlattı: Hayırdır, seçim mi var?
Şevki Yılmaz'dan seçim sonuçlarıyla ilgili çok sert yazı! Şakşakçı dalkavuklar...
Şevki Yılmaz'dan seçim sonuçlarıyla ilgili çok sert yazı! Şakşakçı dalkavuklar...
ÖNCEKİ HABERLER
Bauhaus akımı nedir Google doodle yaptı Bauhaus akım sanatı
Bauhaus akımı nedir Google doodle yaptı Bauhaus akım sanatı
Ziraat Katılım 250 milyon dolarlık sendikasyonu
Ziraat Katılım 250 milyon dolarlık sendikasyonu
Yasak Elma 41. bölüm fragmanı
Yasak Elma 41. bölüm fragmanı
Borçlu olan enerji sektörüne fon geliyor
Borçlu olan enerji sektörüne fon geliyor
12 Nisan evde bakım parası yatan iller hangisi 13 il sorgulaması
12 Nisan evde bakım parası yatan iller hangisi 13 il sorgulaması
Nagihan Karadere'nin sevgilisi Ramiz Özbay kimdir
Nagihan Karadere'nin sevgilisi Ramiz Özbay kimdir
Eski Trabzonlu yıldız kovulduğunu sosyal medyadan öğrendi
Eski Trabzonlu yıldız kovulduğunu sosyal medyadan öğrendi
Adet olan kadın Kuran'ı Kerim'i uzaktan okuyabilir mi kadın ilmihali
Adet olan kadın Kuran'ı Kerim'i uzaktan okuyabilir mi kadın ilmihali
Yorumlar 1 yorum