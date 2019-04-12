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Petrol yükselmeye devam ediyor

Petrol yükselmeye devam ediyor

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 71,19 dolardan işlem görüyor.

Dün gün içinde 71,82 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı 71,10 dolardan günü tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.18 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,12 artışla 71,19 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 63,81 dolardan alıcı buldu.

Uluslararası Enerji Ajansının dün yayımladığı aylık petrol piyasası raporuna göre, küresel petrol arzı martta bir önceki aya göre günlük 340 bin varil azalışla yaklaşık 99 milyon 200 bin varile geriledi.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) ham petrol üretimi günlük 550 bin varil azalarak 30 milyon 130 bin varil oldu.

Uzmanlar OPEC'in üretim kesintisi, ABD’nin İran ve Venezuela’ya uyguladığı yaptırımlar ile Libya'daki karışıklıkların petrol fiyatlarının 71 dolar seviyesinde tutunmasına yardımcı olduğunu ifade etti. 

Brent petrolde teknik olarak 71,12 ila 71,22 dolar aralığının direnç, 70,92 ila 71,02 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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