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Fenerbahçe Vedat Muriqi transferini bitiriyor!

Fenerbahçe Vedat Muriqi transferini bitiriyor!

Fenerbahçe yönetimi, Çaykur Rizespor'un Kosovalı forveti Vedat Muriqi transferinde mutlu sona yaklaştı.

Yeni sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Fenerbahçe, bu sezon Çaykur Rizespor forması altında gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çeken Vedat Muriqi ile el sıkıştı. Fenerbahçe yönetiminin ismi Beşiktaş ile de anılan Kosova asıllı forvetin menajeriyle kısa süre önce temasa geçtiği öğrenildi.edat

Muriqi için 3 milyon Euro'yu gözden çıkarıldı
Yapılan görüşmede prensip anlaşması sağlandığı belirlendi. Fenerbahçe ile Rizespor arasındaki pazarlıkların ise sürdüğü ifade ediliyor. Alınan bilgilere göre Sarı-Lacivertliler 2020 yılına kadar sözleşmesi olan Vedat Muriqi için 3 milyon Euro'yu gözden çıkardı.


12 gol 7 asist
Çaykur Rizespor formasıyla ligde 12 gol ve 7 asistlik performans sergileyen 24 yaşındaki yıldız futbolcu, güçlü fiziği ve etkili sol ayağı ile tanınıyor. Vedat hava toplarında da oldukça etkili.

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