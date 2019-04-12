HABER /  EKONOMİ
ADV Yeni sezon spor ayakkabılar Trendyol'da

Şubat'ta toplanan inek sütü azaldı

Şubat'ta toplanan inek sütü azaldı

Ticari süt işletmelerince Şubat ayında toplanan inek sütü bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,8 azalarak 751 bin 17 ton oldu. 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 Şubat dönemi süt ve süt ürünleri üretimi istatistiklerini açıkladı.

Buna göre; toplanan inek sütü miktarı Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,8 azaldı. Şubat ayında ticari süt işletmeleri tarafından içme sütü üretimi 128 bin 986 ton olarak gerçekleşti ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,5 azalış gösterdi.

İnek peyniri üretimi 54 bin 757 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,8 azaldı. Koyun, keçi, manda ve karışık sütlerden elde edilen peynir çeşitleri ise 743 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 67,5 azaldı. 
Yoğurt üretimi 89 bin 116 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,2 azaldı. Ayran üretimi ise 53 bin 527 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,8 azalış gösterdi. 


Şubat ayında ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü yağ oranı ortalama yüzde 3,5, protein oranı ise ortalama yüzde 3,2 olarak tespit edildi.  Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplanan inek sütü miktarı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 2,2 azaldı. Takvim etkisinden arındırılmış toplanan inek sütü miktarı Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,8 azaldı. 

SON DAKİKA HABERLERİ
Fenerbahçe Vedat Muriqi transferini bitiriyor!
Fenerbahçe Vedat Muriqi transferini bitiriyor!
Ersun Yanal'la Fatih Terim'in derbi planı hazır
Ersun Yanal'la Fatih Terim'in derbi planı hazır
Yeni seçilen kadın muhtara kötü sürpriz
Yeni seçilen kadın muhtara kötü sürpriz
25 yıl işçisi olduğu belediyeye başkan seçildi! Bir ilki başararak tarihe geçti
25 yıl işçisi olduğu belediyeye başkan seçildi! Bir ilki başararak tarihe geçti
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak kıdem tazminatı için tarafları bir araya getirecek
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak kıdem tazminatı için tarafları bir araya getirecek
Gram altın 240'ı gördü daha da yükselebilir
Gram altın 240'ı gördü daha da yükselebilir
ÖNCEKİ HABERLER
Adet olan kadın Kuran'ı Kerim'i uzaktan okuyabilir mi kadın ilmihali
Adet olan kadın Kuran'ı Kerim'i uzaktan okuyabilir mi kadın ilmihali
Petrol üretimi artabilir kritik toplantı Haziran'da
Petrol üretimi artabilir kritik toplantı Haziran'da
Elite Tower'da 4 bin 500 TL taksit imkanı! Yeni proje!
Elite Tower'da 4 bin 500 TL taksit imkanı! Yeni proje!
Survivor Nagihan Karadere Sema Aydemir olayı nedir dedi?
Survivor Nagihan Karadere Sema Aydemir olayı nedir dedi?
Bauhaus akımı nedir Google doodle yaptı Bauhaus akım sanatı
Bauhaus akımı nedir Google doodle yaptı Bauhaus akım sanatı
Çarpışma 18. bölüm ilk sahne
Çarpışma 18. bölüm ilk sahne
HSK'dan Rabia Naz soruşturması ile ilgili inceleme
HSK'dan Rabia Naz soruşturması ile ilgili inceleme
Yasak Elma 41. bölüm fragmanı
Yasak Elma 41. bölüm fragmanı
Yorumlar