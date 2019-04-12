Elite Tower'da 4 bin 500 TL taksit imkanı! Yeni proje!

Yavuz Holding imzasıyla Ankara Pursaklar'da hayata geçirilen Elite Tower projesinde 10 bin TL peşinat ve 60 aya varan şirket içi elden taksit seçenekleri sunuluyor.

Yavuz Holding tarafından Ankara'nın Pursaklar İlçesi Saray Mahallesi'nde hayata geçirilen Elite Tower projesinde 105 adet home office bulunuyor. Projede ticari alanlar 1+1 ve 2+1 olarak tasarlandı.

Toplam 14 bin 412 metrekare inşaat alanına sahip Elite Tower projesi tek bloktan meydana geliyor. Projede 1+1'lerin fiyatları 239 bin TL'den, 2+1'lerin fiyatları ise 390 bin TL'den başlıyor.

Lansman öncesi fırsatların sunulduğu projede 10 bin TL peşinat ve 60 aya varan şirket içi elden taksit seçenekleri sunuluyor. Banka, kredi, kefil olmadan şirket içi vadelendirme avantajı sunan Elite Tower da peşin alımlarda yüzde 20 indirim uygulanıyor.

Elite Tower projesinde home office'ler 55 metrekare ile 250 metrekare arasında değişiyor. Projede teslimlerin 18 ay içerisinde yapılması planlanıyor.

Dükkan ve mağazaların da yer aldığı projede 3 bin metrekare kapalı, bin 500 metrekare açık otopark mevcut. Projenin sosyal donatı alanları arasında çocuk parkı, fitness merkezi, yürüyüş parkurları bulunuyor.

Havalimanına 5 dakika mesafe uzaklıkta bulunan Elite Towers projesi, İbis Ankara Oteli, Büyük Anadolu Oteli, Royal Wing Otel, Airport Otel'e yakın konumda yükseliyor. Proje Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'ne, Otonomi'ye, Demirören Medya (hürriyet) basım merkezi'ne, Yeni açılan 150 Yataklı Pursaklar Devlet Hastanesi'ne, Projesi onaylanan Metro İstasyonu'na ve Otobüs, Dolmuş güzergahları üzerinde konumlanıyor.