Survivor da daha önce yarışan Nagihan Karadere, eşi Uğur Karadere tarafından aldatılmıştı. Yeniden gündeme gelen Nagihan Karadere, şimdi de sevgilisi Ramiz Özbay'dan aldatılma korkusuyla ayrıldı. Peki Nagihan Karadere'nin sevgilisi Ramiz Özbay kimdir?

Nagihan Karadere, Survivor tarihinin gelmiş geçmiş en çok konuşulan yarışmacılarından biriydi. Gerek Survivor performansı gerek ada yaşantısı ile çok konuşulan Nagihan Karadere, yarışma sonrası da bolca konuşulmaya devam etmişti. Survivor sonrası yarışmadayken aldatıldığını öğrenen Nagihan Karadere, eşinden boşanmış ve Ramiz Özbay ile aşk yaşamaya başlamıştı. Nagihan Karadere, Ramiz Özbay'dan aldatılma korkusu nedeniyle ayrıldı. Peki Nagihan Karadere'nin ayrıldığı sevgilisi Ramiz Özbay kimdir? Detaylar haberimizde.

RAMİZ ÖZBAY KİMDİR? Ramiz Özbay ünlüler camiasına çok uzak bir isim değil. Ramiz Özbay, şarkıcı Hatice'nin eski eşi. Zamanında Hatice, Seda Sayan'ın programında eski eşinden şiddet gördüğünü söylemişti.

Survivor'ın hırslı yarışmacılarından Nagihan Karadere, yarışma sırasında kocası tarafından aldatılmış, yarışmadan sonra eşiyle boşanmıştı. Nagihan, şarkıcı Hatice'nin şiddet gördüğü eski eşi Ramiz Özbay ile fotoğraf paylaşarak aşkını ilan etmişti.

Daha önce Victoria's Secret mankeni Estella Warren ile flört eden Ramiz Özbay şu anda Nagihan Karadere ile birlikteydi. Ancak Nagihan Karadere'nin Survivor'a yeniden gitmesi ve aldatılma korkusu nedeniyle ayrıldılar.

Ramiz Özbay, Hollywood Prodüksiyon şirketini kuran 200'e yakın Hollywood yıldızıyla anlaşma yapan bir Türk iş adamı.

Avrupada, Amerikada ve Türkiyede çok ses getiren organizasyonlara imza atan Ramiz Özbay Hollywood yıldızları tarafından çok güvenilen bir isim.