Temel Karamollaoğlu açıkladı! İstanbul'da tekrar seçim olacak mı?

İSTANBUL seçim sonuçları henüz kesinlik kazanmadı seçimin yenilenme ihtimali konuşulurken Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'dan çarpıcı bir yorum geldi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İstanbul’da seçimlerin yenilenmesi kararına ihtimal vermediğini belirtirken, böyle bir karar verilirse bunun “zelzele oldu” anlamına geleceğini söyledi.

Karamollaoğlu, “Bu, seçimin hiçbir kıymeti yok anlamına gelir. Çünkü bundan sonra iktidarı tatmin etmeyen bir seçim kabul görmeyecek demektir” dedi. İstanbul seçimlerinin yenileneceğini düşünüyor musunuz böyle bir karar verilirse siyasete etkisi ne olur sorusuna Karamollaoğlu şu yanıtı verdi:

''Benim kanaatim yüzde 99.9 seçimin yenileme kararı verilmez. Vermez bu mahkeme. Ben o kanaatteyim. Yüzbinde bir ihtimal belki olabilir, o zamanda “zelzele oldu” demektir. Bu, seçimin hiçbir kıymeti yok anlamına gelir. Çünkü bundan sonra iktidarı tatmin etmeyen bir seçim kabul görmeyecek demektir''