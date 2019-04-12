TOKİ 50 bin konut projesine başvuru yapan vatandaşlar kura çekilişinin ne zaman yapılacağını merak ediyor. Peki TOKİ 50 bin konut İstanbul kura çekilişi ne zaman? İşte TOKİ 50 bin konut projesi kura tarihi...

TOKİ 50 bin konut projesi ile ilgili konuşan TOKİ Başkan Yardımcısı Mehmet Özçelik 50 bin konut projesi için müracaatların devam ettiğini söyledi. Projeye 600 bine yakın başvuru geldiğini belirten Özçelik, "Kuralar Nisan sonu, Mayıs başı gibi çekilecek, herkes dairesini alacak. Her ilde ayrı kura planlıyoruz. 40'a yakın ilimizde konut projeleri yapıldı." şeklinde konuştu.

Her projenin kura çekilişinin o şehirde ve noter huzurunda yapılacağını dile getiren Özçelik, kampanya kapsamında en çok başvurunun 2 oda 1 salon sosyal konutlara geldiğini de sözlerine ekledi.

Başvuru dönemi 19 Nisan 2019 tarihinde sona erecek

TOKİ 50 bin konut projesi ile ilgili normal başvurular, 11 – 22 Mart tarihlerinde alınırken 25 Mart tarihinde şehit aileleri ve dul ve yetimlerin başvuru süreçleri başladı. Projelerdeki konutlar için başvuru dönemi 19 Nisan 2019 tarihinde sona erecek.

TOKİ 50 bin konut projesi detayları

Peşinat oranının yüzde 10, yüzde 12 ve yüzde 15 şeklinde belirlendiği projeler için 240 aya kadar vade sağlanıyor. TOKİ 50 bin konut projesinde yer alan 2+1 konutlar için taksit bedelleri 388 liradan başlıyor. 50 bin konutun 6 bin 300 tanesi İstanbul'da, 2 bin 934 tanesi Ankara'da, 2 bin 500 tanesi İzmir'de, 2 bin 200 tanesi ise Adana'da inşa edilecek.

TOKİ 50 bin konut projesi için başvurular Ziraat Bankası ve Halkbank aracılığıyla gerçekleştiriliyor. Emekli vatandaşlar için emekli olduklarına dair hak sahipliği belgesi, engelliler için engelli olduklarına dair rapor, kimlik belgesi gibi belgeler isteniyor.