TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İtalya ve Fransa'yı yerden yere vurdu!

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İtalya Parlamentosu'nun 1915 olaylarıyla ilgili kararı ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un 24 Nisan'ı "Anma günü" ilan etmesine "Tarihi ve hukuku istismar etmiştir" diyerek sert tepki gösterdi.

Mustafa Şentop, "İtalya Temsilciler Meclisi kendini uluslararası mahkemelerin yerine ikame ederek soykırım gibi uluslararası hukukta açıkça tanımlanmış spesifik bir suç hakkında hüküm vermeye kalkmış, tarihi ve hukuku istismar etmiştir" diyerek "İtalya'ya 2. Dünya savaşındaki rolünü hatırlatmak isteriz" ifadelerini kullandı.

"Tarihin siyasallaştırılması"

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un 24 Nisan'ı 'anma' günü ilan etmesi ile ilgili de açıklama yapan Şentop, "Siyasi kaygılarla gündeme getirildiği aşikar olan, devlet ciddiyetinden uzak bu girişim asılsız ve hukuki dayanağı olmayan bir iddia aracılığıyla tarihin siyasallaştırılmasından başka bir amaca hizmet etmemektedir" diye konuştu.