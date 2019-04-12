HABER /  POLİTİKA
ADV Yeni sezon spor ayakkabılar Trendyol'da

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İtalya ve Fransa'yı yerden yere vurdu!

Anadolu Ajansı
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İtalya ve Fransa'yı yerden yere vurdu!

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İtalya Parlamentosu'nun 1915 olaylarıyla ilgili kararı ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un 24 Nisan'ı "Anma günü" ilan etmesine "Tarihi ve hukuku istismar etmiştir" diyerek sert tepki gösterdi.

Mustafa Şentop, "İtalya Temsilciler Meclisi kendini uluslararası mahkemelerin yerine ikame ederek soykırım gibi uluslararası hukukta açıkça tanımlanmış spesifik bir suç hakkında hüküm vermeye kalkmış, tarihi ve hukuku istismar etmiştir" diyerek "İtalya'ya 2. Dünya savaşındaki rolünü hatırlatmak isteriz" ifadelerini kullandı.

"Tarihin siyasallaştırılması"

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un 24 Nisan'ı 'anma' günü ilan etmesi ile ilgili de açıklama yapan Şentop, "Siyasi kaygılarla gündeme getirildiği aşikar olan, devlet ciddiyetinden uzak bu girişim asılsız ve hukuki dayanağı olmayan bir iddia aracılığıyla tarihin siyasallaştırılmasından başka bir amaca hizmet etmemektedir" diye konuştu.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Sınav yolsuzluğuyla ilgili 75 polis gözaltında
Sınav yolsuzluğuyla ilgili 75 polis gözaltında
Mevlüt Çavuşoğlu'ndan "İki devletli çözüm" vurgusu!
Mevlüt Çavuşoğlu'ndan "İki devletli çözüm" vurgusu!
Temel Karamollaoğlu açıkladı! İstanbul'da tekrar seçim olacak mı?
Temel Karamollaoğlu açıkladı! İstanbul'da tekrar seçim olacak mı?
Fenerbahçe Vedat Muriqi transferini bitiriyor!
Fenerbahçe Vedat Muriqi transferini bitiriyor!
Ersun Yanal'la Fatih Terim'in derbi planı hazır
Ersun Yanal'la Fatih Terim'in derbi planı hazır
Yeni seçilen kadın muhtara kötü sürpriz
Yeni seçilen kadın muhtara kötü sürpriz
ÖNCEKİ HABERLER
Huawei teknoloji zirvesini memleketinde düzenleyecek
Huawei teknoloji zirvesini memleketinde düzenleyecek
Nagihan Karadere'nin sevgilisi Ramiz Özbay kimdir
Nagihan Karadere'nin sevgilisi Ramiz Özbay kimdir
Kadın 58. bölüm fragmanı
Kadın 58. bölüm fragmanı
Elite Tower'da 4 bin 500 TL taksit imkanı! Yeni proje!
Elite Tower'da 4 bin 500 TL taksit imkanı! Yeni proje!
Petrol yükselmeye devam ediyor
Petrol yükselmeye devam ediyor
TOKİ 50 bin konut İstanbul kura çekilişi ne zaman?
TOKİ 50 bin konut İstanbul kura çekilişi ne zaman?
Şubat'ta toplanan inek sütü azaldı
Şubat'ta toplanan inek sütü azaldı
Nagihan Karadere ve Sema Aydemir neden kavga etti iş Survivor'a gitti
Nagihan Karadere ve Sema Aydemir neden kavga etti iş Survivor'a gitti
Yorumlar