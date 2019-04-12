Huawei teknoloji zirvesini memleketinde düzenleyecek

Son olarak katlanabilir telefonu Mate X'i tanıtarak teknoloji dünyasında çok konuşulan Huawei, "Tamamen Bağlantılı ve Akıllı Bir Dünya" sloganıyla 16-18 Nisan'da Shenzhen'de teknoloji zirvesi düzenleyecek.

Huawei'nin yaptığı açıklamaya göre yeni iletişim teknolojilerinin dünyanın farklı ülkelerinden gelen katılımcılara tanıtılacağı zirve, bu yıl "Tamamen Bağlantılı ve Akıllı Bir Dünya" sloganıyla gerçekleştirilecek.

Zirvede Huawei'nin üst düzey yöneticileri, şirketin birçok alanda hayata geçirdiği teknolojilere ilişkin bilgi verecek. Katılımcıların uygulamalı deneyim alanlarına özel ziyaretler gerçekleştireceği zirvede, 5G'den kişiselleştirilmiş teknolojilere kadar gelecek dönemin önemli konuları ele alınacak.