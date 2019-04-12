Niasse Beşiktaş'a mı geliyor? İşte Fikret Orman'ın transfer listesi

Başkan Fikret Orman’ın geniş transfer listesinin içerisinde, Everton’ın gözden çıkardığı Niasse da var.

BEŞİKTAŞ, yeni sezon için transfer çalışmalarına şimdiden başladı. 12 Mayıs’ta seçime girmeye hazırlanan Başkan Fikret Orman, bir yandan da gündemdeki isimlerle görüşmeler yapıyor. Teknik direktör arayışını sezon sonuna bırakan Orman, bu sorunu çözmesinin ardından arkaya arkaya transferleri bitirmeyi planlıyor.

Ön görüşme yapıldı

Beşiktaş’ın geniş transfer listesinin içerisinde Everton’ın gözden çıkardığı Oumar Niasse da bulunuyor. Bonservisi Everton’da bulunan kiralık olarak Cardiff forması giyen Niasse ile bir ön görüşmenin yapıldığı belirtildi.

Bu sezon hiç gol atamadı

Everton, 2020 yılının Haziran ayına sözleşmesi olan oyuncusunu kadroda düşünmüyor. Bu sezon Premier Lig’de 14 maçta 773 dakika forma giyen Njeryalı oyuncu hiç gol atamadı.