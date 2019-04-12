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Ankara merkezli 31 ilde komiser yardımcılığı sınavıyla ilgili FETÖ operasyonu!

Ankara merkezli 31 ilde komiser yardımcılığı sınavıyla ilgili FETÖ operasyonu!

Ankara merkezli 31 ilde 2010'daki komiser yardımcılığı sınavıyla ilgili FETÖ operasyonu düzenlendi. 84 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi: 2010 yılı yapılan polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavında FETÖ üyelerinin yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişerek örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespiti üzerine, sınav sorularını alarak komiser yardımcısı olan 13'ü aktif görevde olmak üzere toplam 84 FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensubu hakkında Ankara merkezli 31 ilde 12/04/2019 tarihi itibariyle gözaltı emri verilmiş olup Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Şube Müdürlüğü’nce şu ana kadar 75 şüpheli yakalanmış, diğer şüphelilerin ise yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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