Karpal Tünel Sendromu nedir ev kadınları ve ofis çalışanları dikkat

Nöroloji Bölümü Uzm. Dr. Orhan Muharrem Kaynar, ofis çalışanları ve elinden bez düşmeyen titiz ev kadınlarında sıkça rastlanan Karpal Tünel Sendromu hakkında konuştu.

Karpal Tünel Sendromu, omurilik boyun bölgesinde; boynun 5, 6, 7 omurları sırtın 1 omurları arasından çıkan, sinir köklerin birleşmesi ile olan ve önkol, el bölgesindeki kaslarımızı çalıştıran median sinirin el bilek bölgesinde sıkışması ile ortaya çıkan tuzak nöropatisidir.

Karpal Tünel Sendromu konusunda uyarılarda bulunan VM Medical Park Kocaeli Hastanesi Nöroloji Bölümü Uzm. Dr. Orhan Muharrem Kaynar, "Eskiden terzilerde sıkça görülen hastalığa, son zamanlarda ofis çalışanları, klavye kullanan endüstri işçilerinde ve elinden bez düşmeyen titiz ev kadınlarında sıkça rastlanıyor” dedi.

Geceleri artan ağrılar

Karpal Tünel Sendromu bulunan kişilerde özellikle geceleri artan ağrıların olduğunu vurgulayan Uzm. Dr. Orhan Muharrem Kaynar, “Özellikle geceleri artan, ilk 3 parmakta ağrı uyuşma, yanma, batma, keçelenme gibi nahoş hisler oluşur. Sabahları da parmaklarda kuvvetsizlik, şişlik hali görülebilir. Sıkışıklık ilerlediğinde önkol ve kola yansıyan ağrılar olabilir. El kaslarında erime ile kuvvet kaybı eşlik edebilir” diye konuştu.

Tedavisi nasıl olur?



Sinir iletimi testleri ile saptanan değere göre tedaviyi yönlendirmenin uygun olduğunu da belirten Dr. Kaynar, “Bilek hareketi gereken, tekrarlayıcı aynı harekete maruz kalan kişilerde, hamilelerde, lohusalık döneminde, şeker hastalığı, tiroid bezi hastalıkları, romatizmal hastalıkları olanlarda daha sık görülmektedir. Muayene yanı sıra, EMG ve MR ile kesin tanı konması söz konusudur. El bilek hareketlerini kısıtlayıcı tedbirler almak, kortizon enjeksiyonları, cerrahi müdahale, fizik tedavi ile tedavisi mümkün olan sinir sıkışmasının, sinir iletimi testleri ile saptanan değere göre tedaviyi yönlendirmek uygundur” şeklinde konuştu.