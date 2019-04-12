Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Fransa'ya Ermeni Soykırımı tepkisi!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Twitter hesabından Fransa'nın 24 Nisan'ı sözde Ermeni soykırımıyla ilgili kararına tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu ''bu asla kabul edilemez'' dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 24 Nisan'ı sözde Ermeni soykırımını anma günü ilan eden kararnameyi onayladı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle '24 Nisan'ı anma' günü ilan etmesini şiddetle kınıyoruz" ifadeleriyle tepkşi gösterildi. Bugün de CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu konuyla ilgili Twitter'dan bir açıklama yaparak olaya tepki gösterdi.

Asla kabul edilemez

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Twitter'dan şunları yazdı: ''Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un, 24 Nisan’ı Ermeni soykırımını anma günü” ilan etmesi asla kabul edilemez. Türkiye ile Ermenistan arasındaki sorunların çözümü üçüncü ülkelerin haddini aşan müdahaleleriyle değil, kendi aralarındaki diyalogla mümkündür."