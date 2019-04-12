Volkan Demirel'den Galatasaraylıları çıldırtacak sözler

Fenerbahçeli Volkan Demirel takım arkadaşlarıyla yaptığı derbi sohbetinde “Taraftarın fedakârlıklarına karşı bu sezon verebileceğimiz en büyük ödül Galatasaray galibiyeti olacaktır. Ben futbol hayatım boyunca Kadıköy’de Galatasaray yenilgisi yaşamadım.' dedi.

Tarihinin en kötü sezonunu geçiren Fenerbahçe, evinde oynayacağı Galatasaray derbisi öncesinde kenetlendi.

Teknik direktör Ersun Yanal, dün düzenlenen toplantıda “Siz ne yapacağınızı biliyorsunuz” derken, takım kaptanları Volkan Demirel ve Mehmet Topal arkadaşlarıyla söyleşiyi sürdürdü.

''En büyük ödül Galatasaray galibiyeti olacaktır''

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Kadıköy’de tribünleri dolduran taraftarları sevindirmek zorunda olduklarını söyleyen Volkan Demirel “Onların fedakârlıklarına karşı bu sezon verebileceğimiz en büyük ödül Galatasaray galibiyeti olacaktır. Ben futbol hayatım boyunca Kadıköy’de Galatasaray yenilgisi yaşamadım. Derbilerde en son yenilgimizi 14 yıl önce Beşiktaş’a karşı aldık. Bu bir seri değil, gelenek. Herkes bunu hissederek oynasın” dedi.

''Kaybetme lüksümüz yok, hele Galatasaray’a karşı hiç”

Takımın ikinci kaptanı Mehmet Topal da ilk yarıda 2-0’lık yenilgiden 2-2’ye getirdikleri Galatasaray maçını ve son olarak 3-0’dan 3-3’e getirdikleri Beşiktaş maçlarını hatırlatarak “Derbiler Fenerbahçe için her zaman başka anlam taşır. Biz takım olarak ne durumda olursak olalım, derbileri asla kaybedemeyiz. Bulunduğumuz durum gereği maç kaybetme lüksümüz yok, hele Galatasaray’a karşı hiç!” ifadelerinde bulundu.

Söz verdiler

Sarı-lacivertliler derbiden zaferle ayrılacaklarına dair birbirlerine söz verdi. Kötü bir sezon geçirmesine rağmen Fenerbahçe, Ersun Yanal’ın göreve gelişinden sonra evinde 4 galibiyet ve 2 beraberlik elde ederek hiç yenilmedi.