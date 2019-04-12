Sadece 1 oy fark var! YSK, Denizli Honaz kararını verdi!

DENİZLİ'nin Honaz ilçesi için YSK'dan son dakika kararı geldi, 2 Haziran Pazar günü Honaz tekrara sandığa gidecek.

31 Mart Pazar günü gerçekleşen Mahalli İdareler Seçiminin ardından 31 Mart Pazar akşamı Millet İttifakı adayı Yüksel Kepenek 8 oy farkla rakibi Cumhur İttifakı adayı Turgut Devecioğlu’nu geride bırakmıştı. Ak Parti’nin İlçe Seçim Kuruluna yaptığı itiraz kabul edilerek 41 sandıkta oy sayma işlemi tekrarlanmış ve fark 3’e inmişti.

Turgut Devecioğlu 1 oy öne geçti

Ardından bir üst merciye giden AK Parti, İl Seçim Kurulu’na geçersiz oylar üzerinden yeni bir itiraz daha yaptı. İl Seçim Kurulu, itiraz üzerine toplam 13 sandıkta geçersiz oyları yeniden incelemeye aldı. AK Parti’nin itiraz ettiği 6 sandıkta yapılan inceleme sonunda Turgut Devecioğlu 1 oy öne geçti.

1 oyla CHP Adayı Yüksel Kepenek olmuştu

Ardından CHP’nin itirazı olan 7 sandık açıldı, geçersiz oylar incelendi. Bu sandıktan 2 geçersiz oy CHP hanesine yazılınca, Honaz’daki kritik seçimlerin galibi yalnızca 1 oyla CHP Adayı Yüksel Kepenek olmuştu.

Ak Parti bu kez de YSK’ya itirazda bulundu. YSK’nın kararına göre Honaz seçiminin yenilenmesi kararını verdi.

Yeni seçim 2 Haziran'da

YSK'nın Honaz ile ilgili verdiği karara göre 2 Haziran Pazar günü Honaz tekrara sandığa gidecek.