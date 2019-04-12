Mehmet Ocaktan'dan, AK Parti, YSK ve itiraz süreçlerine ilişkin tartışma yaratacak sözler!

Eski AK Parti milletvekili ve Karar yazarı Mehmet Ocaktan, yeni yazısında "Eğer seçim iptal edilirse, kimse bunu topluma izah edemez" dedikten sonra sert açıklamalar yaptı.

Mehmet Ocaktan, "Hâlâ demokrasimizi kurtarabiliriz" başlığıyla yayımlanan yazısında "Mutlaka bir partinin kazanması için sonsuza dek sayım hakkı olamaz" ifadesini kullandı.

Ocaktan, 31 Mart gecesi yaşananların "başka bir fotoğrafı" tarif ettiğini söyledi.

"Hele de seçim gecesi 11 saat veri girişi yapılamamışken..."

"Eğer ilk gün, iddia edildiği gibi Büyükçekmece’deki usulsüzlük kanıtlarıyla birlikte yargıya ve YSK’ya taşınsaydı, toplum tarafından daha anlaşılabilir bir karşılığı olurdu" diye yazan Ocaktan, "Ama on gün boyunca sandık sandık geçersiz oy peşinde koşup sonuç değişmeyince, 'Ama bir de Büyükçekmece vardı, seçim iptal edilsin' demenin hukuken inandırıcı olduğunu söylemek ne yazık ki mümkün değildir. Hele de seçim gecesi 11 saat veri girişi yapılamamışken..." diye konuştu.

"Sonsuza dek sayım hakkı olamaz"

Bu yaşananların ortada olduğunu kaydeden Ocaktan, "Eğer seçim iptal edilirse, kimse bunu topluma izah edemez. Hiç kuşkusuz her partinin geçersiz oyların ve bazı sandıkların yeniden sayılmasını istemesi son derece makuldür ve de hakkıdır. Ama mutlaka bir partinin kazanması için sonsuza dek sayım hakkı olamaz" ifadelerini kullandı.