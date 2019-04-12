Ekvador'dan Julian Assange isyanı dışkısını duvara sürüyormuş

Yıllardır yayınladığı belgeler ile dünya gündeminden düşmeyen ve Ekvador Büyükelçiliği tarafından teslim edilen Assange hakkında Ekvadorlu yetkililer konuştu.

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın gizli yazışmalarını ifşa ederek uluslararası arenada ciddi bir krize sebep olan Wikileaks’in kurucusu Julian Assange, dün 8 yıldır kaldığı Ekvador’un İngiltere Büyükelçiliği’nden dün çıkarılarak gözaltına alındı.

Gözaltına alındıktan kısa bir süre sonra hakim karşısına çıkarak tutuklanan Assange’ın hakkında suçlamalar dolayısıyla ABD’ye gönderilme ihtimali bulunuyor. Yaşananların ardından da konuyla ilgili Ekvator'un başkenti Quito’dan açıklamalar geldi.

Ekvador’un solcu hükümeti döneminde vatandaşlık alan ve sığınma talebine olumlu yanıt verilen Assange’ın büyükelçilik binasında kriz yarattığı söylendi.

Assange saygısı ve kaba biri

Ekvador Devlet Başkanı Lenin Moreno, İçişleri Bakanı Maria Paula Romo ve diğer yetkililer 47 yaşındaki Assange’ı çok sert bir dille eleştirdi. Ülkenin devlet başkanı, Avustralyalı Assange’ın çok agresif tavırlar sergilediğini ve hem saygısız hem de kaba olduğunu söyledi.

Ayakkabı'daki bir taş

Lenin Moreno, “Ekvador’ın sabrı taştı. Bizi kimse tehdit edemez. Assange anlaşmamızı birçok kez ihlal etti” dedi. Moreno, Assange hakkında, “Ayakkabıdaki bir taş” ve “Miras kalan bir problem” açıklamasını yaptı. Son dönemde ekonomik olarak zor günler geçiren Ekvador’un Devlet Başkanı Moreno, yakın zaman önce IMF ile 4.2 milyar dolarlık anlaşma yapmıştı.

Ekvador İçişleri Bakanı Maria Paula Romo

Dışkısını duvara sürmüş

İçişleri Bakanı Romo ise 2017’de devlet başkanlığını devreden Rafael Correa’yı eleştirerek, Assange’a sığınma verilmesinin yanlış olduğunu söyledi. Romo, “Ekvador Büyükelçiliği’nde kalırken eski devlet başkanı Correa, Assange’ın saçma hareketler yapmasına izin vermişti. Bunlar arasında Assange’ın dışkısını elçilik duvarlarına sürmesi gösterilebilir. Bu cömert bir şekilde buyur edilen bir misafirin yapacağı en son şeydir” ifadesini kullandı.

Sürekli sorun çıkarıyordu

Ekvador’un İngiltere Büyükelçisi Jaime Marchan ise, “Assange çok saygısızdı ve sürekli sorun çıkarıyordu. Seçimlere karışıyordu ve diğer ülkelerin siyasi ve iç işlerine karışıyordu” dedi. Marcha, “Assange burada kaldığı sürece saygıyla karşılandı fakat onun yaptıkları kabul edilemez” dedi.