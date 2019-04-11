Julian Assange kimdir? 'Cesur bir aktivist' de deniyor 'ilgi bağımlısı' da

Birkaç gün sonra Julian Assange, Londra'daki Ekvador Büyükelçiliği'ne sığındı ve 16 Ağustos 2012'den beri kendisine siyasi sığınma hakkı tanıyan bu ülkenin elçiliğinde kalıyordu. Bugün ise İngiliz polisi tarafından gözaltına alındığı açıklandı.

Londra Polis Teşkilatı, Assange'ın Büyükelçilik binasını terk ettiği anda Haziran 2012'de mahkemeye çıkmadığı için Westminster Sulh Hukuk Mahkemesi'nin tutuklama emrini yerine getireceğini aktarıyordu.

ABD Assange'ın iade edilmesini ve gizli belgeleri yayımlamak suçlamasıyla mahkemeye çıkarılmasını istiyor.