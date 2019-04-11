Julian Assange kimdir? 'Cesur bir aktivist' de deniyor 'ilgi bağımlısı' da
WikiLeaks'i kurucusu Julian Assange, destekçilerine göre gerçeğin peşinde olan cesur bir aktivist. Onu eleştirenlere göreyse, hassas bilgileri kamunun gözü önüne sererek insanların hayatını tehlikeye atan bir ilgi bağımlısı.
Julian Assange, onunla birlikte çalışanlar tarafından bilgisayar kodlarını kırmada üstün yeteneğinin yanı sıra "etkileyici, azimli ve çok zeki bir kişi" olarak tanımlanıyor. Assange, 2006'da gizli bilgi ve fotoğrafları yayımlayan WikiLeaks'i kurdu, 2010'da ABD askerlerinin Irak'ta bir helikopterden ateş açarak 18 sivili öldürdüklerini gösteren görüntülerle dünya çapında manşete çıktı.
Ancak aynı yıl içinde İsveçli savcıların, cinsel saldırı iddialarına ilişkin hakkında uluslararası yakalama kararı çıkartmasının ardından İngiltere'de gözaltına alındı. İsveçli yetkililer, onu konuşma yapmak için Stockholm'de bulunduğu sırada bir kadına tecavüz ve diğerine cinsel taciz iddiaları nedeniyle sorgulamak istediklerini söyledi. Assange her iki yakınlaşmanın da kadınların rızaları dahilinde olduğunu söylüyor.
Siyasi sığınma talebi
Siyasi sığınma talebi
Takip eden aylarda İngiltere'nin kırsal bölgesinde ev hapsindeyken İsveç'e iade edilmemek için mücadele verdi. Westminister Sulh Ceza Mahkemesi Şubat 2011'de iade kararını onadı ve daha sonra üst mahkeme de kararı destekledi. 14 Haziran 2012'de İngiltere Temyiz Mahkemesi, başvurusunun yeniden gözden geçirilmesi talebini reddetti.
Birkaç gün sonra Julian Assange, Londra'daki Ekvador Büyükelçiliği'ne sığındı ve 16 Ağustos 2012'den beri kendisine siyasi sığınma hakkı tanıyan bu ülkenin elçiliğinde kalıyordu. Bugün ise İngiliz polisi tarafından gözaltına alındığı açıklandı.
Londra Polis Teşkilatı, Assange'ın Büyükelçilik binasını terk ettiği anda Haziran 2012'de mahkemeye çıkmadığı için Westminster Sulh Hukuk Mahkemesi'nin tutuklama emrini yerine getireceğini aktarıyordu.
ABD Assange'ın iade edilmesini ve gizli belgeleri yayımlamak suçlamasıyla mahkemeye çıkarılmasını istiyor.