YSK, Diyarbakır Bağlar kararını verdi! Mazbatanın kime verileceği netleşti

Mazbata ikinci sıradaki AK Parti'li başkan adayı Hüseyin Beyoğlu'na verilecek.

KHK gerekçesiyle adaylığı düşürüldü

YSK, Bağlar'da seçimi kazanan HDP'li ismin Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile atılmasını gerekçe göstererek adaylığını düşürdü.

YSK'nın KHK'lı başkanlar kararı

YSK, seçimleri kazanan, ancak KHK ile ihraç edildiği için mazbatası verilmeyen başkanlarla ilgili kararını verdi. Buna göre, seçimleri kazanan, ancak KHK ile ihraç edilen başkanlara mazbata verilmeyecek. Bu adayların seçimi kazandıkları yerlerde yarışı ikinci sırada bitiren isimlere mazbata verilecek.