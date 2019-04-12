YSK, Diyarbakır Bağlar kararını verdi! Mazbatanın kime verileceği netleşti
Yüksek Seçim Kurulu, Diyarbakır Bağlar belediye başkanı seçilen HDP'li adaya KHK'lı olduğu gerekçesiyle mazbata verilmemesine karar verdi.
Mazbata ikinci sıradaki AK Parti'li başkan adayı Hüseyin Beyoğlu'na verilecek.
KHK gerekçesiyle adaylığı düşürüldü
YSK, Bağlar'da seçimi kazanan HDP'li ismin Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile atılmasını gerekçe göstererek adaylığını düşürdü.
HDP, Bağlar'da oyların yüzde 70'ini aldı. Ancak YSK, mazbatayı HDP'li Zeyyat Ceylan'a değil AK Parti'li Hüseyin Beyoğlu'na verecek.
YSK'nın KHK'lı başkanlar kararı
YSK, seçimleri kazanan, ancak KHK ile ihraç edildiği için mazbatası verilmeyen başkanlarla ilgili kararını verdi. Buna göre, seçimleri kazanan, ancak KHK ile ihraç edilen başkanlara mazbata verilmeyecek. Bu adayların seçimi kazandıkları yerlerde yarışı ikinci sırada bitiren isimlere mazbata verilecek.