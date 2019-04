Ali Koç Can Bartu'nun son isteğini açıkladı: Kısmet değilmiş

Fenerbahçe efsanesi Can Bartu 83 yaşında yaşamını yitirdi. Ali Koç ve Aziz Yıldırım, Can Bartu'nun evine taziye ziyaretinde bulundu. Ali Koç, "Birkaç gün önce konuşmuştuk. Pazar günü derbiye gelmeyi de çok istiyordu, kısmet değilmiş.'' diyerek Can Bartu'nun son isteğini anlattı.

Fenerbahçe’de oynadığı futbolla efsaneleşen ve Sinyor lakabını alan Can Bartu, gece geç saatlerde hayatını kaybetti. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, taziye için vefat eden Can Bartu’nun evine geldi. Fenerbahçe'nin eski Başkanı Aziz Yıldırım da Can Bartu'nun evini ziyaret etti.



Ali Koç ve Aziz Yıldırım ziyarete geldi

Vefat eden Bartu’nun evine Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ve Aziz Yıldırım taziyeye geldi. Can Bartu’nun cenazesi yarın öğle namazının ardından Marmara İlahiyat Camii’nde kılınacak cenaze namazı sonrası Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Ayakkabıları yürek burktu

Can Bartu'nun evine ziyarete gidenler, kapının önünde duran ayakkabıları görürken duygu dolu anlar yaşadı. 'Sinyor' lakaplı Can Bartu'nun ayakkıbları görenlerin yüreğini burktu.





"Pazar günü derbiye gelmeyi de çok istiyordu, kısmet değilmiş"

Ziyaretten sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ali Koç, çok üzgün olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Birkaç gün önce konuşmuştuk. Pazar günü derbiye gelmeyi de çok istiyordu, kısmet değilmiş. Cenazemizi yarın kaldıracağız. Ondan evvel saat 10.30'da stadımızda tüm taraftarlarımıza açık bir tören gerçekleştireceğiz. Akşam da saat 19.00'da 1907 Tribünü'nde duası olacak. Hepimiz için acı bir gün, başımız sağolsun. Can Bartu hem kişiliğiyle, hem tarihiyle, yaptıklarıyla, Fenerbahçe camiasındaki konumuyla bambaşka biriydi. İyi ki vardı, iyi ki Fenerbahçeliydi. Bizlere çok şey kattı. Onu da en hak ettiği şekilde yarın uğurlayacağız."

Cenaze töreni yarın

Can Bartu'nun cenaze namazı yarın öğle vakti Marmara İlahiyat Camisi'nde kılınacak. Namazın ardından Can Bartu'nun cenazesi Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek. Fenerbahçe Kulübü'nün de Can Bartu için statta bir tören düzenlemesi bekleniyor.

Ersun Yanal'dan taziye mesajı Can Bartu büyüğümüz, yaşamını kaybetti, çok üzgünüz. Ama onu büyük yapan her şey sonsuza kadar yaşayacak.

Alex de Souza da mesajını paylaştı

Öte yandan Alex de Souza, hayatını kaybeden Can Bartu için resmi Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu. Paylaşımda, "Can Bartu’nun vefatını üzüntüyle öğrendim. Çok üzgünüm. Değerli ailesi ve Fenerbahçe ailesine başsağlığı dileklerimi iletiyorum." ifadelerine yer verildi.

Maçlarda saygı duruşu yapılacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bu hafta profesyonel liglerde oynanacak bütün maçlar öncesi, Can Bartu için saygı duruşunda bulunulacağını açıkladı. 12-15 Nisan'da oynanacak olan bütün Profesyonel Lig müsabakalarında saygı duruşunda bulunulacak.



Can Bartu kimdir?

Fenerbahçe formasıyla efsaneleşen ve 1 Ocak 1961’de, Fiorentina - Glasgow Rangers arasında oynanan final maçında forma giyen, Avrupa Kupaları’nda final maçı oynayan, ilk Türk futbolcu olan Can Bartu hayatını kaybetti. 30 Ocak 1936'da, İstanbul'da dünyaya gelen Can Bartu, spor hayatına Fenerbahçe'de basketbol oynayarak başladı. Altı kez, basketbol milli takım formasını terleten Bartu, daha sonra Fikret Arıcan'ın aracılığıyla sarı-lacivertlilerde futbol oynamaya başladı. 1955-1961 seneleri arasında Fenerbahçe'de futbol oynayan Bartu, 28 kez milli takımın formasını giydi. Milli takımdaki başarılı futbolu ile dikkat çeken Can Bartu, 1961'de, İtalya'nın Fiorentina takımına transfer oldu. 1962'de Venezia takımında oynayan Bartu, 1964'de Lazio’da forma giydi. İtalya'da başarılı bir dönem geçiren Bartu, 1967'de, Türkiye'ye dönerek, eski takımı Fenerbahçe’de yeniden forma giymeye başladı. Teknik ve zarif futbolu ile adından söz ettiren Bartu, sarı-lacivertliler ile 326 maçta 162 gol attı.

Galatasaray forması giydi

İtalya’dan döndükten sonra üç yıl boyunca Fenerbahçe'de forma giyen efsane futbolcu, 1969'da, Metin Oktay'ın jübilesini yaptığı Galatasaray-Fenerbahçe mücadelesinde Metin Oktay kısa bir süre Fenerbahçe forması giyerken, Bartu ise maça Galatasaray formasıyla çıkarak, bu jübileyi efsaneleştirdi.

Basketbol ve futbolda milli formayı giyen tek sporcu

Fenerbahçe Spor Kulübü tarihine, basketbol ve futbolla adı anılan Can Bartu, Türk milli takımı formasını hem basketbol hem de futbolda giyen ilk ve tek sporcu oldu. Bartu, aynı gün içinde Galatasaray'la oynanan basketbol maçında 28 sayı kaydederken, Dolmabahçe'de de futbol maçına çıkmış ve bir gol atmıştı.



1970 yılında futbolu bırakan ve spor gazeteciliği yapan Can Bartu’nun ismi Fenerbahçe Samandıra Tesisleri’ne verilmiş ve son dönemlerde Fenerbahçe TV’de program yapmaya başlamıştı.