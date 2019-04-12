Şarkıcı İzel soyadı nedir yüzü neden oldu İzel kimdir yaşı

Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden biri olan İzel Çeliköz kimdir, kaç yaşında soruları merak konusu oldu. Uzun süren sessizliğini bozan İzel 50 yaşında ve aslen istanbullu. Hiç evlilik yapmayan İzel'in yüzü ise sevgilisinin ihanetinin ardından olmuş. İşte İzel hakkında merak edilenler...

Türk pop müziğinin sevilen seslerinden biri olan ve özellikle şarkıları ile 90'lı yıllara damga vuran İzel büyülü sesi ile tekrar gündemde. Aslen İstanbullu olan İzel, şu anda 50 yaşında. İzel hakkında merak edilenler haberimizde...

Yüzünde oluşan sivilcelerin bir gecede olduğunu açıklayan İzel, verdiği bir röportajda yüzünün nasıl bu hale geldiğini şöyle anlatmıstı...

“Saba Tümer ile Bugün” programına konuk olan İzel, sevgilisini en yakın kız arkadaşıyla öpüşürken yakaladığını anlattı ve “Sevgilimi en yakın kız arkadaşımla öpüşürken yakaladım. İkisini öyle görünce hiçbir şey diyemedim. Sadece 'Kolay gelsin' dedim çıktım. O gün büyük üzüntü yaşadım. Hem en yakın arkadaşımı hem de sevgilimi kaybettim. Ben öfkemi dillendirebilen biri değilimdir, içime atarım. O gün de bir şey diyemedim. Akşam yattım sabah kalktığımda cildim bu haldeydi. Önce kızamık olduğumu sandım, sonra doktora gittim, doktora stresten olduğunu söyledi. Allah'tan başka bir hastalık olmadı. Sadece yüzümle kurtuldum. 2 kez operasyon geçirdim, ama artık bir şey yaptırmayacağım” diye konuşmuştu.

İZEL KİMDİR: 29 Nisan 1969'da doğan İzel Çeliköz, İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı mezunudur. İlk olara Neco'ya vokalistlik yapan başarılı sanatçı, Burak Kut, Ercan Saatçi, Ferda Anıl Yarkın, Hakan Peker ve Seden Gürel'le beraber seslendirdiği ve müziğini yaptığı Biz Hep Böyleyiz şarksıyla birincilik ödülüne sahip olmuştur.

1991 yılının sonlarına doğru Çelik ve Ercan ile müzik kariyerine devam eden İzel, bir süre müzik defterini kapatsa da müzisyen dostlarının ısrarıyla sektöre geri dönmüştür. 16 dalda ödül alan İzel, en son "Aşk En Büyüktür Her Zaman" albümünü çıkarmıştır.