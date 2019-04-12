İşte yeni kıdem tazminatı! Berat Albayrak söylemişti detaylar çıktı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı reform paketi ve kıdem tazminatı ile ilgili yeni açıklamaların ardından tazminat ile ilgili birçok ayrıntı merak konusuydu. Yeni kıdem tazminatı sistemine ilişkin detaylar netleşiyor.
Yeni kıdem tazminatı sistemi ile artık çalışanın parası bir fonda birikecek. Daha önce de gündeme getirilen bu modele göre kıdem tazminatı fonuna her ay işveren belli bir oranda prim ödemesi yapacak.
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Şu an geçerli olan 30 günlük hakkın korunabilmesi içinse, işverenin aylık yüzde 8.3'lük bir prim ödemesi yapması, sistemde asgari 5 veya 10 yıl gibi bir süre kalmak gerekecek.
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Yeni reform programını açıklayan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak "Kıdem tazminatı fonu ile bireysel emeklilik sisteminin entegrasyonu sağlanacak" demişti.
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Bireysel emeklilik ile kıdem tazminatının entegrasyonu daha önce de tartışılmış ve işverenden alınan kıdem tazminatı katkı paylarının, bireysel emeklilik fonlarına aktarılması gündeme gelmişti.
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