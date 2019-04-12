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Canan Kaftancıoğlu Ekrem İmamoğlu'na mazbata için tarih verdi

Canan Kaftancıoğlu Ekrem İmamoğlu'na mazbata için tarih verdi

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimlerine dair açıklamalarda bulunarak, yarışı önde tamamlayan Ekrem İmamoğlu'na mazbatanın iki gün sonra verileceğini iddia etti.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, parti il binasında seçim sonuçlarını değerlendirdi.

"Şu anda 12 sandık kuruluyla Maltepe sayılıyor. An itirabıyla 604-605 sandık kaldı. Büyükşehirde bugün itibarıyla tüm oyların 97.8'i sayıldı" diyen Kaftancıoğlu, şöyle devam etti:

"Neredeyse tamamı sayıldı. İmamoğlu ile Yıldırım arasında fark şuan 13.963. Sayarak kapatamayacaklarını gördüler" dedi.

"Biz gizli sayım açık tasnif diyoruz. Orada vatandaşı 'Lanet olsun' tepkisini verecek aşamaya geldiler" diyen Kaftancıoğlu şöyle devam etti:

2 gün sonra Maltepe'deki durum netlik kazanınca mazbata alınır

"Tamamen delil uydurmalarla bir şeyler yapılmaya çalışılıyor. YSK'deki hakimlerin topluma karşı duyarlı karar vereceklerine inanmak istiyorum. İstanbul'da vatandaş İstanbul'da seçimi kazananın Ekrem İmamoğlu olduğunu biliyor. YSK'da kendi hukuksal gerekçelerini ortaya koyarak yeniden seçim kararı vermeyecek. 2 gün sonra Maltepe'deki durum netlik kazanınca mazbata alınır. Bu benim öngörüm.

Halk ile inatlaşan kaybetmeye mahkumdur. Tek adamlığın tescillendiği andır bu an. Seçimi kendi koltuklarını korumak için yapıyorlar. Seçimin tekrarlanması durumunda şu sonuç çıkarılabilir. Kendileri kazanıncaya kadar seçik yapacaklardır."

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