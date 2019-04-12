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Uzman Onbaşı Halis Sayın'ın organları 3 hastaya umut oldu

Uzman Onbaşı Halis Sayın'ın organları 3 hastaya umut oldu

Suriye'de PKK/YPG´li teröristler tarafından Türk askerlerinin bulunduğu bölgeye düzenlenen havanlı saldırıda yaralanıp, kaldırıldığı hastanede 10 gün sonra şehit olan Uzman Onbaşı Halis Sayın'ın organları 3 hastaya umut oldu.

Vatan görevi sırasında hain bir saldırı sonucu yaralandıktan sonra yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Niğdeli Şehit Halis Sayın'ın organları ailesinin kararıyla bağışlandı.

Şehit Sayın'ın iki böbreği Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yatan 15 yaşındaki İsmail Bolat ile 57 yaşındaki Mustafa Çelebi'ye nakledilirken, karaciğeri ise Adana Şehir Hastanesindeki isim açıklanmayan hastaya nakledildi. 

Şehit Sayın'ın böbreklerinden birinin nakledildiği İsmail Bolat, Hatay'dan tedavi için Gaziantep'e geldiğini ve uzun süredir nakil beklediğini belirterek, organ bağışı yapan şehit ailesine başsağlığı dileklerini ileterek teşekkür etti.

Diğer böbreğin nakledildiği Mustafa Çelebi ise "Uzun yıllardır rahatsızdım, diyalize giriyordum. Şimdi organ nakli oldum. Çok memnunum Allah razı olsun, hastane personeline ve herkese çok teşekkür ediyorum. Şehit ailemize de özellikle çok teşekkür ediyorum. Onları mutlaka görmek ve tanışmak istiyorum. İyileştikten sonra yanlarına gideceğim zaten. Bana yaptıkları organ bağışından dolayı ben de her zaman onların yanında olacağım" ifadelerini kullandı.

Organ nakledilen hastaların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Toprağa verildi
Öte Yandan Şehit Halis Sayın, 10 Nisan'da memleketi Niğde'de gözyaşlarıyla toprağa verilmişti.

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