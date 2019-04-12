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Instagram'da kullanıcıları kızdıran büyük hata!

Instagram'da kullanıcıları kızdıran büyük hata!

Dünyada en çok kullanıcısı bulunan sosyal paylaşım sitesi Instagram'da son günlerde farkedilen bir hata, uygulamayı kullanan kişiler tarafından büyük tepki çekti.

Kullanıcıların hikayesinde oluşan hatayı bir Twitter kullanıcısı fark etti. Açık edilen hataya göre, takip edilmeyen bazı hesapların hikayelerini ekranında görmeye başlayan kişiler, hikayeleri açmak istediklerinde ise erişim sağlayamıyor.

Erişimin olmamasına gerekçe olarak ise ilgili hesabın takip edilmemesi gösterildi.

Hatayı kabul eden Instagram yetkilileri ise sorun üzerinde çalıştıklarını ve problemin ortadan kalktığını açıkladı.

Hesabı gizli olan kullanıcıların paylaştığı hikayelerin bu hata nedeniyle takipçileri dışında kaç kişiye ulaştığı ise bilinmiyor.

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