AK Parti'den Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı için YSK'ya başvuru

MARDİN 'de seçim sonuçlarıyla ilgili ilginç bir gelişme yaşandı. AK Parti yüzde 56,4 oy alarak seçimi kazanan Ahmet Türk'ün mazbatasının kendilerine verilmesi için YSK'ya başvurdu.

AK Parti Mardin İl Örgütü, başvurusunda HDP 31 Mart yerel seçimlerinde yüzde 56,24 oy alarak Mardin Büyükşehir Belediye Eşbaşkanı seçilen Ahmet Türk'ün "KHK ile görevinden alındığını" yazdı. AK Parti Mardin İl Örgütü, mazbatanın ikinci en fazla oyu alana, yani yüzde 38,53 oy alan AK Parti'nin Adayı Mehmet Vejdi Kahraman'a verilmesini istedi.

Hasta ve yaşlı işini yapamaz

İl Seçim Kurulu, başvuruyu reddetti; ancak Türk'e mazbatasının verilip verilmemesi konusunda kararı YSK'ya bıraktı. AK Parti, YSK'yı beklemeyerek bu kez Ahmet Türk'ün "hasta ve yaşlı olduğu, belediye başkanlığı görevini yapamayacağı" gerekçesiyle İl Seçim Kuruluna başvuru yaptı.

MARDİN'DE AHMET TÜRK YÜZDE 56,24'LE SEÇİMİ KAZANMIŞTI HDP'li Ahmet Türk yüzde 56,24 oy almış en yakın rakibi AK Parti Mehmet Vejdi Kahraman ise yüzde 38,53 oy almıştı.

Pervin Buldan: Dilekçe o kadar komik ki?

AK Parti'nin başvurusuna ilişkin HDP Genel Merkezi'nde açıklama yapan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, şunları söyledi:



-"Seçimlerin üzerinden 10 günden fazla zaman geçmesine rağmen halen mazbataları verilmeyen yerler var. Mardin ve Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlarının mazbataları verilmedi. AKP'nin Mardin için verdiği itiraz dilekçesi o kadar komik ki...

Bu kadar ucuz mu sanıyorsunuz?

-Ahmet Türk'ün sağlık ve yaşlılık sorunları olduğu gerekçesiyle AK Parti bir itiraz dilekçesi vermiş. Ahmet Türk yaşlı olduğu gerekçesiyle mazbatanın kendilerine verilmesini istemişler. Bu kadar ucuz mu sanıyorsunuz? Bu kadar basit gerekçeleri itiraz olarak ifade etmek aymazlıktır. Bu yanlıştan bir an önce vazgeçilmesini ve kazandığımız belediyelere ilişkin itirazların YSK'de sonuçlandırılmasını ve mazbataların verilmesini istiyoruz."