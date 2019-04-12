HABER /  GÜNCEL
ADV Yeni sezon spor ayakkabılar Trendyol'da

Sınav yolsuzluğuyla ilgili 75 polis gözaltında

Sınav yolsuzluğuyla ilgili 75 polis gözaltında

ANKARA'da 2010 yılı polis sınavı yolsuzluğuyla ilgili 13'ü aktif görevde 75 polis gözaltına alındı.

2010'daki Polislikten Komiserliğe Geçiş Sınav sorularının çalınmasına ilişkin FETÖ soruşturmasında 13'ü aktif 75 polis hakkında gözaltı kararı verildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi: 2010 yılı yapılan polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavında FETÖ üyelerinin yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişerek örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespiti üzerine, sınav sorularını alarak komiser yardımcısı olan 13'ü aktif görevde olmak üzere toplam 84 FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensubu hakkında Ankara merkezli 31 ilde 12/04/2019 tarihi itibariyle gözaltı emri verilmiş olup Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Şube Müdürlüğü’nce şu ana kadar 75 şüpheli yakalanmış, diğer şüphelilerin ise yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Mevlüt Çavuşoğlu'ndan "İki devletli çözüm" vurgusu!
Mevlüt Çavuşoğlu'ndan "İki devletli çözüm" vurgusu!
Temel Karamollaoğlu açıkladı! İstanbul'da tekrar seçim olacak mı?
Temel Karamollaoğlu açıkladı! İstanbul'da tekrar seçim olacak mı?
Fenerbahçe Vedat Muriqi transferini bitiriyor!
Fenerbahçe Vedat Muriqi transferini bitiriyor!
Ersun Yanal'la Fatih Terim'in derbi planı hazır
Ersun Yanal'la Fatih Terim'in derbi planı hazır
Yeni seçilen kadın muhtara kötü sürpriz
Yeni seçilen kadın muhtara kötü sürpriz
25 yıl işçisi olduğu belediyeye başkan seçildi! Bir ilki başararak tarihe geçti
25 yıl işçisi olduğu belediyeye başkan seçildi! Bir ilki başararak tarihe geçti
ÖNCEKİ HABERLER
Nagihan Karadere'nin sevgilisi Ramiz Özbay kimdir
Nagihan Karadere'nin sevgilisi Ramiz Özbay kimdir
Elite Tower'da 4 bin 500 TL taksit imkanı! Yeni proje!
Elite Tower'da 4 bin 500 TL taksit imkanı! Yeni proje!
Hercai 5. bölüm 2. fragmanı
Hercai 5. bölüm 2. fragmanı
Petrol yükselmeye devam ediyor
Petrol yükselmeye devam ediyor
Şubat'ta toplanan inek sütü azaldı
Şubat'ta toplanan inek sütü azaldı
2019 kandillerin tarihleri Berat Kandili ne zaman ayın kaçında?
2019 kandillerin tarihleri Berat Kandili ne zaman ayın kaçında?
Adet olan kadın Kuran'ı Kerim'i uzaktan okuyabilir mi kadın ilmihali
Adet olan kadın Kuran'ı Kerim'i uzaktan okuyabilir mi kadın ilmihali
İstanbullu Gelin 80. bölüm fragmanı
İstanbullu Gelin 80. bölüm fragmanı
Yorumlar