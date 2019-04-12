CHP'li Erdoğan Toprak'tan seçim uyarısı! İki ay daha seçim tartışması ülkeyi batırır

Eski Devlet Bakanı ve CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, İstanbul'daki seçimlerin iptal edilmesi durumunda ülkenin içinden çıkılamaz bir hale geleceğini belirtti. Toprak, "Türkiye’yi seçime götürecek hiçbir neden yok. 2 ay daha seçim tartışmaları ve seçim ekonomisi ülkeyi batırır” dedi.

Eski Devlet Bakanı ve CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak seçimlerle ilgili öneli açıklamalar yaptı.

"CHP uzun bir aradan sonra ciddi bir başarı elde etti. Bu başarının sırrı nedir?" sorusuna Toprak şu yanıtı verdi:

"CHP, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu önderliğinde, 2010’dan itibaren toplumun tüm kesimlerine dokunan politikalar üretti. Yıllardır üretilen politikaların bu sonuçta payı büyük oldu.

Aile sigortası, emeklilere iki maaş ikramiye, asgari ücret ve çiftçiye destek gibi toplumun tüm kesimlerine dokunan sosyal politikalar ürettik. Bu politikalarımızın toplum tarafından karşılık bulduğunu da gördük. Stratejimizin ikinci ayağı ise görüş, inanç, etnik köken ayrımı yapmadan, tüm milletimizi demokrasi paydası etrafında kucaklamaktı. Sayın Kılıçdaroğlu bu sürecin ve stratejinin mimarıdır. Referandumda başlayan bu birliktelik, yüzde 50’ye varan bir başarı sağladı.

Ne milletimize ne dünyaya izah edilemez

Böyle bir şeye kesinlikle ihtimal vermiyorum ve konuşmayı dahi doğru bulmuyorum. YSK bugüne kadarki kararlarının, içtihatlarının arkasında duracaktır diye düşünüyorum. Ancak tersi bir kararın sonuçları hem içeride hem dışarıda çok vahim olur. İktidar bunun altında kalır. Kalkamaz. 16 milyon nüfuslu, dünya metropolü İstanbul’da seçimi şaibeli ilan etmek, oy kullanan 10 milyona yakın seçmenin iradesini yok saymak, ne milletimize ne dünyaya izah edilemez.

Türkiye ekonomisi bunu kaldırmaz

Yüzlerce polisin oy verenlerin kapısını tek tek çaldığı, kimseye inandırıcı gelmeyen bahanelerle seçim iptali için uğraşan bir iktidar görüntüsü ile, ne ekonomik ne de hukuksal reforma kimse inanmaz. Bugün ülkemizdeki ekonomik kriz bir güven krizidir, son 10 gündür yaptıkları ile iktidar bu krizi her gün derinleştiriyor. Türkiye ekonomisi bunu kaldırmaz. 2 ay daha seçim tartışmaları ve seçim ekonomisi ülkeyi batırır.