Sudan'da Ömer El Beşir'i deviren darbecilerden yeni açıklama

Sudan'daki Askeri Geçiş Konseyi'nden yapılan açıklamada, "Önceliğimiz, ülkedeki güvenlik ve istikrardır. İktidarda kalma derdimiz yok. İktidarı, seçilen hükümete devredeceğiz" denildi.

Sudan'daki Askeri Geçiş Konseyi'nden yapılan açıklamada "Ufkun tıkandığını hissettik, bu nedenle rejimin buna kayıtsız kalmasının ardından değişiklik yapmaya karar verdik." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada "Göstericiler için geldik ve kaosun çıkmasına izin vermeyeceğiz. Ülkeyi krizden çıkarmak için diyalog başlatacağız. İktidarı, seçilen hükümete devredeceğiz. Halk, iktidarın tarafımızca devralınmasını talep etti. İktidar için biz koşmadık, Beşir'in partisinin bir parçası değiliz" denildi.