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Adana'nın ihracat şampiyonu Garip Tavukçuluğun konkordato talebine red

Adana'nın ihracat şampiyonu Garip Tavukçuluğun konkordato talebine red

Geçtiğimiz aylarda yemsizlikten civcivleri ölme tehlikesi geçiren Garip Tavukçuluk'un konkordato talebi reddedildi.

ADANA'da 40 yıllık tavuk firması olan Garip Tavukçuluk, yüksek faiz oranları ve yem ham maddesi stokçuluğundan kaynaklı kriz yaşadı. Firma bu kapsamda konkordato ilen etmek için Adana 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne başvurdu.

Kararının veren mahkeme şirketin konkordato talebini reddetti.

Aylar önce firmanın konkordato ilan edeceğini duyan çalışanları fabrikalarının önünde toplanarak eylem yapmıştı. Şirketin Adana Bölgesinin en büyük ihracatçısı olduğunu belirten çalışanlar firmanın kapanmaması gerektiğini vurgulamış devletten destek istemişti.

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