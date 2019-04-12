Mansur Yavaş'tan ikinci operasyon! O ismi görevden aldı

ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, göreve geldikten sonra kritik isimlerin görevden almaya devam ediyor. Yavaş bugün de bakın kimi gönderdi.

Yavaş, AK Parti’nin Büyükşehir adayı Mehmet Özhaseki’nin kayınbiraderi Mustafa Sarıgül’ü de görevden aldı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bazı daire başkanlarını ve genel müdürleri daha görevden aldı. Bu isimler arasında EGO Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Sarıgül de bulunuyor.

Özhaseki’nin kayınbiraderi

Sarıgül, AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki'nin kayınbiraderi ve eşi Neşe Sarıgül'ün erkek kardeşiydi. Sarıgül Ankara Büyükşehir Belediyesinde Şube Müdürlüğü – Daire Başkanlığı – Genel Müdür Yardımcılığı – Genel Sekreter Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştu.

İşte görevden alınan isimler

Belediyede Teftiş Kurulu Başkanı İsmail Erdoğan'ın yanı sıra Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Adnan Şeker, Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı İsmail Yeşilyurt, Hukuk Müşaviri Veysel Kazan, Genel Sekreter Yardımcısı ve Fen İşleri Daire Başkanı Vedat Üçpınar görevden alındı.