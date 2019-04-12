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Temel Karamollaoğlu'ndan "Çamlıca Camii" tepkisi: İşte hapı yuttuğumuzun resmidir bu

Temel Karamollaoğlu'ndan "Çamlıca Camii" tepkisi: İşte hapı yuttuğumuzun resmidir bu

Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu Çamlıca Cami'si ile ilgili "Hangi akıllının başına Çamlıca Tepesi'ne 60 bin kişilik cami yapmak gelir" dedi.

Karamollaoğlu, Cumhuriyet döneminin en büyük camisi Çamlıca Cami'si ile ilgili yaptığı dikkat çeken açıklamada, "Bir kere doldursunlar ellerini öperim" ifadesini kullandı.

"İçeriye giren dışarıya nasıl çıkacak?"

"Hangi akıllının başına Çamlıca Tepesi'ne 60 bin kişilik cami yapmak gelir ya? Bir kere doldursunlar ellerini öperim" diyen Karamollaoğlu, "İçeriye giren dışarıya nasıl çıkacak? Günün en az 7-8 saatini vermesi lazım ki, orası dolsun" şeklinde konuştu.

"İşte hapı yuttuğumuzun resmidir bu"

Karamollaoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: Bunu bile idrak etmeden, dışarıdan bakıldığı zaman 'Şu ihtişama bak ya, nereden nereye geldik Türkiye olarak' derseniz, işte hapı yuttuğumuzun resmidir bu.

Bu Türkiye'nin ne kadar perişan halde olduğunu gösterir, ne kadar geliştiğini kalkındığını göstermez. Bakış açısı bu.

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